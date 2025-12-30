El 2026 está por iniciar, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía y de quienes adoran tomar fotos del cielo. Este espectáculo celestial marca el comienzo de un nuevo ciclo y ofrece una oportunidad inigualable para observar nuestro satélite natural en todo su esplendor. La emoción es alta entre la comunidad astronómica y el público en general por igual, ya que este fenómeno suele ser de los más impactantes ante la vista.

A este fenómeno astronómico también se le conoce como Luna del Lobo o la primera Superluna del año. El nombre tradicional, "Luna del Lobo", proviene de las culturas nativas americanas y europeas, quienes la asociaban con el aullido de los lobos que se escuchaba más a menudo durante las frías y nevadas noches de enero. Por otro lado, la designación de "Superluna" indica que la Luna se encuentra en una posición excepcionalmente cercana a la Tierra, lo que amplifica su tamaño y brillo percibidos.

No obstante, algunas personas se preguntan sobre la fecha exacta en que la Luna brillará en el cielo nocturno; aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas este evento.

¿Cuándo ver la primera Superluna del 2026?

De acuerdo con el sitio Star Walk, especializado en temas de astronomía y un recurso confiable para la observación del cielo, la Superluna se podrá observar el próximo 3 de enero de 2026, cuando el satélite natural de la Tierra se encuentre en la constelación de Géminis. La visibilidad será óptima, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica para apreciar al máximo el fenómeno.

No obstante, el disco lunar se verá lleno durante varios días, específicamente desde el 1 de enero, ofreciendo múltiples noches para disfrutar de este hermoso espectáculo.

¿Por qué se le llama Superluna?

La Superluna aparece un 6% más grande y un 13% más brillante que una Luna Llena promedio. Ocurre cuando la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita. Es importante aclarar que la Luna no cambia realmente de tamaño; simplemente se acerca más a la Tierra, creando la ilusión de ser más grande y brillante de lo habitual. Este acercamiento orbital es lo que distingue a una Superluna de una Luna Llena regular, convirtiéndola en un evento imperdible para cualquier aficionado a la astronomía.

