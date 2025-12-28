Este domingo, el AC Milan superó 3-0 al Heras Verona en el partido correspondiente a la Jornada 17 de la Serie A de Italia. El conjunto Rossoneri ansía la derrota del Inter de Milán para permanecer en la cima de la tabla de posiciones.

Algo dolido por la eliminación de la Supercopa de Italia, donde certificó su segunda caída de la campaña después de la Copa Italia, el Milan supo resarcirse con un festín navideño en forma de goles; son ya 4 meses sin perder los del combinado Rossoneri, derrotado solo en la primera jornada por el recién ascendido Cremonese .

Solo esa derrota en Serie A permite al Milan al menos mantener el sueño del 'Scudetto'. No juega entre semana. Ni Copa ni competición europea. Está centrado en la liga y el gran objetivo es levantar un título tras una temporada pasada para el olvido .

Detalles del encuentro en San Siro

Milan no tuvo problema ante el empequeñecido Verona, derrotado en un intervalo de apenas 7 minutos: clavó las tres dianas en el último segundo del primer tiempo, después al minuto 48 y la última en el 53 . Un vendaval con dos protagonistas: Pulisic y Nkunku. El estadounidense y el francés, sin Leao de por medio y a la espera de la incorporación definitiva de Niclas Fullkrug en el mercado inverna, son las dos mejores bazas del ataque. Hacen exactamente lo que necesita un equipo de Allegri, aprovechar las ocasiones.

Pulisic, apodado “Capitán América” en el conjunto Rossoneri, volvió a aparecer. Octavo gol en Serie A, décimo en lo que va de temporada. Agazapado en el segundo palo, pareció esperar tranquilamente un balón que llegó en un saque de esquina. Sacó el incombustible Modric, peinó Rabiot y finiquitó Pulisic.

En el 48', Nkunku convirtió el penalti que él mismo provocó. Una ingenuidad de Nelsson, que le agarró cuando estaba de espaldas. Y apenas 5 minutos después, el definitivo. Se animó Modric dese la frontal. Su disparo quedó muerto en la línea de gol tras la mano de Montipo y el toque con el palo. Apareción Nkunku para firmar su primer doblete en suelo italiano.

El Milan, ya centrado en el “Scudetto”, es virtualmente primero. Tiene un partido más que el Inter, que tiene que jugar ante el Atalanta, y dos más que el Nápoles. La presión de estar por encima en la tabla puede pasar factura al resto .

