El mercado laboral atraviesa una transformación acelerada impulsada por la tecnología. De acuerdo con proyecciones del Foro Económico Mundial, hacia 2030 se generarán 78 millones de nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos vinculados a áreas que todavía están en desarrollo. El crecimiento más fuerte se dará en roles asociados a datos, inteligencia artificial y tecnología. En los próximos cinco años, las posiciones con mayor demanda serán:

Big Data Specialists (Especialistas en Big Data)

AI Specialist (Especialistas en Inteligencia Artificial)

Machine Learning Specialists (Especialistas en aprendizaje automático)

Data Science (Ciencia de datos)

Data Engineer (Ingeniería de datos)

Software Developers (Desarrollo de software)

El mismo informe destaca que, para finales de la década, una de las competencias más valoradas será la alfabetización tecnológica. Esto implica no solo conocer herramientas digitales, sino comprenderlas y utilizarlas con naturalidad, de forma similar a quienes crecieron rodeados de tecnología.

El entorno tecnológico evoluciona de manera constante. Por eso, uno de los aprendizajes centrales será “aprender a aprender”. Las herramientas digitales se actualizan de forma permanente y lo fundamental será desarrollar la capacidad de adaptarse, adquirir nuevos conocimientos de manera autónoma y saber analizar información, tal como señalan distintos especialistas del sector.

También se advierte que el 59% de las personas que integran la fuerza laboral deberán capacitarse nuevamente o reconvertirse profesionalmente antes de 2030. En términos concretos, casi seis de cada diez trabajadores tendrán que actualizar sus competencias para seguir siendo competitivos.

Una de las propuestas recientes es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos y en Web3, impulsada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en conjunto con Sura Gaming, una empresa dedicada a la gestión de comunidades gamers. La iniciativa apunta a una formación con fuerte salida laboral.

Las denominadas carreras del futuro son aquellas profesiones que registran un crecimiento sostenido y que seguirán siendo requeridas en los próximos años. Están relacionadas con la innovación tecnológica, los nuevos esquemas de trabajo y desafíos actuales como la inteligencia artificial o el cuidado del medioambiente.

Estas disciplinas suelen ofrecer oportunidades de empleo a nivel internacional, con posibilidades de trabajo remoto y, en muchos casos, para empresas del exterior. Por ese motivo, representan una alternativa para acceder a ingresos en dólares, incluso sin contar con un título universitario tradicional.

Incluyen áreas como programación, ciencia de datos, diseño digital, ciberseguridad, energías renovables o biotecnología. A su vez, combinan conocimientos técnicos con habilidades humanas como la creatividad, el trabajo colaborativo y el pensamiento analítico. Se trata de formaciones pensadas no solo para conseguir empleo, sino para desenvolverse en un contexto en permanente cambio.

El papel de la Inteligencia Artificial

Por ese motivo, muchas profesiones están incorporando la IA como un apoyo cotidiano, similar a un copiloto que ayuda a reducir errores, optimizar tiempos y tomar mejores decisiones. Un ejemplo claro es el ámbito del desarrollo de software: un programador junior que sabe utilizar inteligencia artificial puede avanzar con mayor rapidez, mejorar su aprendizaje y cometer menos fallas al trabajar junto a estas tecnologías.

Entre las opciones de formación destacadas se encuentran tres carreras con fuerte proyección laboral:

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos

La evolución tecnológica elevó notablemente la calidad de los videojuegos en aspectos como gráficos, jugabilidad, narrativa y componentes sociales. Este avance impactó en la cultura, el arte, la educación y la economía. La carrera tiene una duración de dos años y ofrece distintas alternativas de cursado, desde tecnicaturas universitarias hasta cursos intensivos y diplomaturas. Se dicta en modalidad 100% online, con clases en vivo, acceso a contenidos grabados y tutorías personalizadas. Los docentes son profesionales de Sura Gaming y las clases se dictan a través de la plataforma virtual de la UTN.

Data Science

Esta formación ofrece una base sólida en ciencia de datos, con posibilidad de especialización en Machine Learning o Ingeniería de Datos. Tiene un enfoque técnico y práctico, orientado a la empleabilidad. Se cursa de manera online, en modalidad part time, y dura nueve meses.

Data Engineering

La carrera está orientada a formar perfiles capaces de diseñar, escalar y gestionar infraestructuras de datos modernas, trabajar con arquitecturas distribuidas en la nube y manejar grandes volúmenes de información. El plan de estudios tiene un enfoque técnico y práctico que prepara a los egresados para desempeñarse en roles de nivel semi senior. Se cursa online, part time, y tiene una duración de seis meses.

