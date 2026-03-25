Tap to pay en iPhone: qué es y cómo utilizar la función de Apple que promete impulsar tu negocio

Apple ha dado a conocer el lanzamiento de una tecnología que beneficiará al comercio en México: Lee también: Tap to pay, que estará disponible en los dispositivos iPhone. Cabe destacar que Tap to Pay ya estaba disponible en otros países.

¿Qué es Tap to pay?

Tap to pay de Apple es una función que se podrá utilizar en los celulares iPhone y permitirá a los usuarios y comerciantes recibir pagos de tarjetas de crédito y débito, así como carteras digitales.

Tap to pay llega a México

Apple anunció la llegada de Tap to Pay a México; esto permitirá que las y los comerciantes reciban pagos sin contacto a través de su dispositivo; en otras palabras, su celular podrá fungir como terminal de cobro convencional.

En este mes de marzo, Apple activó esta función en México. En el país, Tap to pay podrá operar con tarjetas Adyen, Clip, Mercado Pago y Visa Acceptance Platform y funcionará para todos los negocios de todos los tamaños y rubros.

¿Cómo utilizar Tap to pay en iPhone?

Tap to pay puede utilizarse en los dispositivos iPhone disponibles de una forma sencilla; a continuación te decimos los pasos a seguir:

Entra a la app de pago en tu iPhone, ya sea Mercado Libre o Clip. Pon la cantidad a cobrar. Acerca tu iPhone a la tarjeta de smartphone de tu cliente. Espera hasta que en la pantalla se indique que la operación finalizó.

Si decides implementar Tap to pay en tu iPhone, recuerda activar la opción en las apps que correspondan, ya sea: Mercado Libre o Clip.

Modelos disponibles con Tap to pay:

iPhone XS, XS Max y XR

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª y 3.ª generación)

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max e 16e

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