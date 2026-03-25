La empresa estadounidense de tecnología Apple anunció la llegada de Tap to Pay a México, una herramienta que permite a los usuarios de iPhone recibir pagos sin contacto a través de su dispositivo , es decir, que básicamente convierte el celular en una terminal de cobro convencional.

Tap to Pay no es una herramienta nueva; sin embargo, durante marzo, por primera vez la compañía la activó en México, beneficiando a miles de comerciantes que ahora podrán utilizar su iPhone para aceptar pagos.

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Según el sitio oficial de la marca: “Tap to Pay en el iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales”.

¿Cómo funciona Tap to Pay en iPhone?

Para que los comerciantes puedan aceptar pagos sin contacto con Tap to Pay, debe contar con las versiones de iOS compatibles en los modelos de iPhone XS o posteriores con la última actualización de iOS instalada.

Al momento de cobrar, el comerciante solo debe pedir al comprador que acerque su dispositivo con NFC y el iPhone procesa el pago al instante.

Los usuarios que deseen pagar mediante este sistema, podrán hacerlo desde otro celular con cartera digital, tarjeta de crédito o débito o incluso un smartwatch.

Lo que es importante saber que no todas las tarjetas con tecnología NFC funcionarán desde el primer día.

¿Con qué tarjetas funciona Tap to Pay en México?

Hasta el momento, las plataformas autorizadas para operar con Tap to Pay en México son Adyen, Clip, Mercado Pago y Visa Acceptance Platform. También la función acepta las principales redes de pago: Visa, Mastercard y American Express.

Por otro lado, funciona para "negocios de todos los tamaños y rubros, desde transporte y venta minorista hasta comida, bebida, belleza y servicios profesionales", señala Apple.

En cuanto a privacidad, la firma señala que los datos de pago quedan protegidos por la misma tecnología responsable de la seguridad y privacidad de Apple Pay. Además, todas las transacciones realizadas con Tap to Pay en el iPhone se encriptan y procesan usando el Secure Element, además que Apple jamás recibe información sobre el producto que se está comprando ni quién efectúa la compra.

Asimismo, Apple señala que "no almacena números de tarjetas de crédito ni información sobre las transacciones en el dispositivo o en los servidores de Apple, por lo que tanto comerciantes como clientes tienen la garantía de que su información está a salvo".

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