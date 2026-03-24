¿Cuál es el hábitat real del pez del fin del mundo? Esto se sabe

El hallazgo de dos ejemplares de pez remo en las costas de Cabo San Lucas, México, el pasado 10 de marzo, ha despertado una fuerte curiosidad en redes sociales, donde también han resurgido diversos mitos en torno a esta especie.

Este organismo marino, caracterizado por su cuerpo alargado, plateado y con forma de cinta, puede llegar a medir hasta 11 metros. Habitualmente se desarrolla en zonas oceánicas de difícil acceso, lejos de la presencia humana. De acuerdo con registros del Florida Museum of Natural History, el pez remo es una especie cosmopolita, es decir, cuenta con una distribución global, a excepción de las regiones polares.

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¿En qué océanos se encuentra?

Su presencia se documenta con frecuencia en el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y en la franja del Pacífico, desde California hasta Chile . A pesar de ello, sus características físicas y su comportamiento lo mantienen como una de las especies más misteriosas del ecosistema marino, lo que a lo largo del tiempo ha dado origen a relatos sobre supuestas serpientes marinas de gran tamaño.

En cuanto a su hábitat, este ejemplar no suele encontrarse en la superficie, sino en zonas intermedias y profundas del océano . Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Regalecus glesne habita principalmente a profundidades que van de los 15 a los mil metros.

Su hábitat abarca tanto la zona epipelágica (la capa superficial que llega hasta los 200 metros) como la zona meso pelágica (que se extiende desde los 200 hasta los mil metros). El Florida Museum aclara que, aunque el animal posee la capacidad de descender a grandes profundidades, se le encuentra más típicamente en el umbral de los 200 metros.

El hecho de que estos animales residan en una de las regiones más inexploradas del planeta explica la escasez de datos sobre su estado de conservación . Las investigaciones sugieren que su dieta se basa principalmente en krill y pequeños crustáceos, utilizando sus largas aletas pélvicas para orientarse en la columna de agua de manera vertical, una posición característica que pocos investigadores logran documentar en estado silvestre.

A pesar de su apodo como el "pez del fin del mundo" (vinculado a la creencia popular de que su aparición precede a catástrofes naturales como terremotos), la ciencia ofrece explicaciones biológicas y oceanográficas más precisas.

De acuerdo con la organización internacional Ocean Conservancy, el avistamiento de un pez remo cerca de la superficie suele ser un indicador negativo para el espécimen. "Ver un pez remo cerca de la superficie suele indicar que la criatura está enferma, moribunda o, al menos, desorientada" , afirma la institución.

Factores que explican su llegada a las costas

El proceso de llegada a las costas se sintetiza en los siguientes puntos clave:

Eventos meteorológicos: Las fuentes coinciden en que los ejemplares pueden ser arrastrados por corrientes fuertes o tras episodios de tormentas intensas que alteran las capas de agua donde residen.

Estado de salud: La mayoría de los individuos encontrados varados presentan signos de debilidad o vejez, lo que les impide luchar contra las corrientes superficiales.

Desorientación térmica: Cambios bruscos en la temperatura del agua pueden afectar su sistema de navegación, llevándolos fuera de su rango de profundidad habitual.

Conexión sísmica (En estudio): Aunque el mito se fortaleció tras el tsunami de Japón en 2011, la comunidad científica aún no establece una correlación estadística directa entre estos avistamientos y los movimientos telúricos, atribuyendo los encuentros más a factores biológicos y de corrientes marinas.

Como señala el Florida Museum of Natural History, los encuentros con peces remo vivos son "muy raros", y cada aparición representa una oportunidad única para que los biólogos marinos estudien a una de las cuatro especies de la familia Regalecidae.



YC