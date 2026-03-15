IA ahora podrá asistir en la rehabilitación física en México

La rehabilitación física comienza a experimentar una transformación silenciosa impulsada por sensores de movimiento, realidad virtual e inteligencia artificial (IA).

En México, donde el acceso a fisioterapia sigue siendo limitado, estas herramientas tecnológicas prometen ampliar la cobertura de atención, acelerar diagnósticos y mejorar el seguimiento de los pacientes.

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El especialista en medicina física y rehabilitación Lorenzo Small Haughton asegura que la tecnología ya permite optimizar la atención clínica sin reemplazar el papel del fisioterapeuta. "La inteligencia artificial imita la inteligencia humana. Así que desde el momento en que estamos utilizando la inteligencia artificial y la realidad virtual, estamos diciendo que detrás hay un profesional y en este caso es el fisioterapeuta".

En un país con escasez de especialistas, en donde hay un fisioterapeuta por cada 10 mil habitantes, el uso de plataformas digitales y análisis de datos se perfila como una herramienta para cerrar la brecha de atención.

De acuerdo con Small Haughton, quien realizó sus estudios en fisiatría, medicina física y rehabilitación en el Hospital ABC, en México, esta escasez limita el acceso oportuno a la rehabilitación, especialmente cuando millones de personas requieren tratamiento para recuperar su movilidad.

Sensores que leen el movimiento

Las nuevas plataformas combinan sensores corporales, cámaras de captura de movimiento y software basado en inteligencia artificial para analizar cómo se mueve el cuerpo humano.

En estos sistemas se utilizan sensores conectados por Bluetooth, cámaras con sistema Kinect y plataformas digitales que pueden operar desde una computadora, tableta o teléfono móvil. Estas herramientas permiten capturar variables biomecánicas como fuerza, velocidad, aceleración y rango de movimiento.

Los datos se procesan en la nube y se comparan con parámetros estadísticos de personas con características similares en edad, peso o estatura para identificar desviaciones en el movimiento.

"El sistema mide fuerza, velocidad, arcos de movilidad y aceleración. Primero evalúa las características biomecánicas de la persona y luego las compara con sus iguales para saber si está dentro de la regularidad", explica Small Haughton.

Esta información puede compartirse entre distintos especialistas, como ortopedistas, neurólogos o fisioterapeutas, lo que permite construir diagnósticos más precisos y ajustar las terapias conforme avanza la recuperación.

Rehabilitación desde el celular

Uno de los mayores retos de la fisioterapia es la adherencia al tratamiento. Según el especialista, alrededor del 80% de los pacientes abandona los ejercicios cuando sale de la clínica.

Las plataformas digitales buscan cambiar ese panorama al trasladar parte del proceso terapéutico al hogar. A través de una aplicación, los pacientes reciben rutinas personalizadas, realizan ejercicios frente a la cámara del dispositivo y reciben retroalimentación automática sobre su desempeño.

"El paciente puede comunicarse contigo si tiene una duda. Mientras está haciendo el ejercicio, nosotros vamos monitorizando si lo hizo ese día", señala el médico.

Además del seguimiento remoto, los sistemas incorporan elementos de gamificación que convierten la rehabilitación en una experiencia interactiva. Sensores y videojuegos terapéuticos registran el avance del usuario y lo motivan a mejorar sus resultados.

"Para ellos es muy divertido. También es competitivo porque, al acumular puntos, quieren superar la meta del día anterior", comenta.

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La combinación de inteligencia artificial y realidad virtual también permite reducir el tiempo de los ejercicios. Según el especialista, en algunos casos es posible sintetizar en diez minutos rutinas que antes requerían sesiones de 30 o 45 minutos.

Tecnología que complementa al especialista

Pese a los avances tecnológicos, el especialista subraya que estas herramientas no sustituyen al profesional de la salud.

"Seguirá siendo una herramienta complementaria, entendiendo que la inteligencia artificial solo emula al hombre. "Nunca, nunca una sustitución", afirma.

El objetivo, explica, es liberar tiempo clínico para que los especialistas puedan atender a más pacientes y realizar evaluaciones más rápidas. Esto cobra relevancia en un contexto global de escasez de personal médico.

Además del seguimiento clínico, la tecnología también puede reducir costos al permitir terapias remotas, que suelen ser más económicas que las sesiones presenciales o domiciliarias.

Los sistemas de rehabilitación digital operan bajo marcos regulatorios y validaciones internacionales, incluyendo organismos como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México y asociaciones profesionales, como la American Physical Therapy Association (APTA).

Este modelo se implementa en la red de clínicas Small Haughton Rehab, una startup de HealthTech, fundada por el médico Lorenzo Small Haughton y el matemático Gustavo Santa Rosa, que actualmente opera en cinco unidades en México y atiende a más de 12 mil pacientes al año mediante un esquema híbrido que combina atención presencial con telerehabilitación y que también funciona bajo un sistema de franquicias.

Para Small Haughton, quien además tiene una maestría y doctorado en Estados Unidos, el mayor impacto de estas herramientas será ampliar el acceso a la rehabilitación en contextos donde la infraestructura médica resulta insuficiente.