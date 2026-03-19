Xiaomi POCO X8 Pro y POCO X8 Pro Max: precios en México y características

El Xiaomi POCO X8 Pro y POCO X8 Pro Max en México. Estos celulares se caracterizan por su gama alta, autonomía y diseño de calidad. A continuación te decimos más características al respecto.

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Características del Xiaomi POCO X8 Pro

El POCO X8 Pro se define como uno de los modelos insignia de última generación, que, en comparación con su predecesor, ofrece un aumento en el rendimiento y un menor consumo de energía.

Cuenta con una batería perfeccionada de silicio-carbono de 6.500 mAh (típicos), lo que le proporciona una experiencia de carga mejorada en todos los aspectos.

Otro aspecto llamativo del POCO X8 Pro es su relación pantalla-cuerpo. La experiencia de imagen la vuelve de calidad en un modelo compacto y portátil.

Características del Xiaomi POCO X8 Pro Max

El POCO X8 Pro Max se caracteriza por su capacidad de respuesta, ya que permite que sus operaciones diarias sean fluidas.

Asimismo, cuenta con la batería más grande de todos los modelos POCO de la historia; tiene una capacidad de 8 mil 500 mAh, lo que podría darle una duración de dos días con tan solo una carga.

Respecto a la calidad de la imagen, el Poco X8 Pro Max tiene una pantalla de 6.83 pulgadas, mientras que el Poco X8 Pro tiene una de 6.59 pulgadas. A pesar de la diferencia, ambos modelos alcanzan un brillo máximo de hasta 3 mil 500 nits.

El diseño también es uno de los mejores atributos del POCO X8 Pro Max, ya que destaca por su pantalla de primera calidad y gran tamaño.

Cabe destacar que tanto el Xiaomi POCO X8 Pro como el POCO X8 Pro Max tienen decoraciones de cámara inspiradas en los circuitos de carreras e integradas con una luz RGB dinámica.

¿Cuándo salen el POCO X8 Pro y Pro Max en México?

El POCO X8 Pro y POCO X8 Pro Max ya están disponibles en México; a continuación te decimos los precios oficiales:

POCO X8 Pro, 8/256 GB: 6 mil 899 pesos, 6 mil 399 pesos.

POCO X8 Pro, 8/512 GB: 7 mil 599 pesos; por lanzamiento, 7 mil 99 pesos.

POCO X8 Pro, 12/512 GB: 8 mil 199 pesos; por lanzamiento, 7 mil 599.

POCO X8 Pro Edición Iron Man, 12/512 GB: 8 mil 699 pesos; por lanzamiento, 8 mil 199 pesos.

POCO X8 Pro Max, 12/256 GB: 9 mil 599 pesos; por lanzamiento, 8 mil 899 pesos.

POCO X8 Pro Max, 12/512 GB: 10 MIL 599 pesos; por lanzamiento, 9 mil 799 pesos.

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