Sora: ¿Es verdad que Open AI cerrará su plataforma de creación de videos con IA?

La reciente decisión de OpenAI de cerrar Sora, su plataforma de generación de video con inteligencia artificial, ha generado sorpresa en la industria tecnológica. A pocos meses de su lanzamiento como producto accesible, la herramienta deja de operar como aplicación independiente, marcando un cambio importante en la estrategia de la compañía.

Un proyecto innovador que no se mantuvo como producto

Sora se presentó como una de las propuestas más avanzadas en la creación de video mediante IA, capaz de generar escenas complejas a partir de texto. Su impacto inicial fue notable, ya que abría nuevas posibilidades para la producción audiovisual, el entretenimiento y la publicidad.

Sin embargo, el anuncio del cierre confirma que, pese a su potencial, la plataforma no continuará disponible para usuarios ni desarrolladores en su formato actual.

Las razones detrás de la decisión

Diversos reportes coinciden en que la decisión responde a varios factores. Uno de los principales es el alto costo computacional que implica generar video con inteligencia artificial, lo que dificulta su sostenibilidad como producto masivo.

A esto se suman los desafíos legales y regulatorios, especialmente en temas relacionados con derechos de autor y el uso indebido de contenido generado, como los llamados deepfakes. También se menciona la creciente competencia en el sector de herramientas de IA, lo que ha llevado a una reorientación de prioridades dentro de la empresa.

CANVA

El cierre de Sora no implica la desaparición de la tecnología. Por el contrario, OpenAI planea integrar estos avances en otras áreas de investigación y desarrollo.

Entre los posibles usos futuros se encuentran proyectos relacionados con simulación del mundo real, inteligencia artificial avanzada y robótica. Este giro sugiere que la compañía busca concentrar recursos en iniciativas con mayor impacto a largo plazo.

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BB