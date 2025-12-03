Miércoles, 03 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Samsung Galaxy Z TriFold: ¿Cuándo llega a México el primer celular plegable?

El tamaño del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold desplegado equivale a 3 smartphones juntos

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Descubre cuándo llega a México el nuevo Samsung Galaxy Z TriFold. ESPECIAL / SAMSUNG

Descubre cuándo llega a México el nuevo Samsung Galaxy Z TriFold. ESPECIAL / SAMSUNG

Este lunes, Samsung realizó la presentación oficial del nuevo Galaxy Z TriFold, el primer smartphone de la compañía con un diseño de triple pliegue, dejando una pantalla de un total de 10 pulgadas.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo dispositivo móvil, es la calidad de su pantalla trasera, así como el diseño delgado, algo que, según el presidente de la división DX de Samsung, TM Roh, “brindando una experiencia de productividad, entretenimiento y multitarea nunca antes vista en un celular”.

¿Por qué este celular es tan innovador?

El nuevo Galaxy Z TriFold se destaca como el dispositivo plegable más avanzado de Samsung hasta ahora. Al desplegarlo, este ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 10 pulgadas, lo que equivaldría a tener 3 smartphones juntos.

Asimismo, la empresa originaria de Corea, diseñó este modelo específicamente para ofrecer una experiencia inmersiva, la cual es útil tanto para el entretenimiento como para desarrollar tareas de trabajo, entre otras cosas.

Por su diseño multiplegable, el teléfono puede pasar de un formato compacto, al de una tableta sin perder rendimiento ni portabilidad.

Lee: iPhone promete sorprender con el sistema operativo iOS 27

Estas son algunas de sus características:

  • Pantalla de 10 pulgadas
  • Diseño multiplegable
  • Grosor mínimo de 3.9 mm
  • Procesador Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy
  • Cámara principal de 200 MP
  • Batería de 5,600 mAh
  • Alarma de pliegue incorrecto

¿Cuándo llega a México?

De acuerdo con el anuncio, el Galaxy Z TriFold llegará primero a Corea del Sur el próximo 12 de diciembre del 2025, para posteriormente llegar a mercados de países como China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Desafortunadamente, hasta el momento no se ha confirmado si el dispositivo llegará a México y demás países en un futuro cercano. Sin embargo, se especula que será en algún momento del próximo año 2026.

Lee: El increíble descubrimiento de dos tiburones milenarios que conmueve a la paleontología

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones