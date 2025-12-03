Samsung Galaxy Z TriFold: ¿Cuándo llega a México el primer celular plegable?

Este lunes, Samsung realizó la presentación oficial del nuevo Galaxy Z TriFold, el primer smartphone de la compañía con un diseño de triple pliegue , dejando una pantalla de un total de 10 pulgadas.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo dispositivo móvil, es la calidad de su pantalla trasera, así como el diseño delgado, algo que, según el presidente de la división DX de Samsung, TM Roh, “brindando una experiencia de productividad, entretenimiento y multitarea nunca antes vista en un celular”.

¿Por qué este celular es tan innovador?

El nuevo Galaxy Z TriFold se destaca como el dispositivo plegable más avanzado de Samsung hasta ahora. Al desplegarlo, este ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 10 pulgadas, lo que equivaldría a tener 3 smartphones juntos.

Asimismo, la empresa originaria de Corea, diseñó este modelo específicamente para ofrecer una experiencia inmersiva, la cual es útil tanto para el entretenimiento como para desarrollar tareas de trabajo, entre otras cosas.

Por su diseño multiplegable, el teléfono puede pasar de un formato compacto, al de una tableta sin perder rendimiento ni portabilidad.

Estas son algunas de sus características:

Pantalla de 10 pulgadas

Diseño multiplegable

Grosor mínimo de 3.9 mm

Procesador Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

Cámara principal de 200 MP

Batería de 5,600 mAh

Alarma de pliegue incorrecto

¿Cuándo llega a México?

De acuerdo con el anuncio, el Galaxy Z TriFold llegará primero a Corea del Sur el próximo 12 de diciembre del 2025, para posteriormente llegar a mercados de países como China, Taiwán, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Desafortunadamente, hasta el momento no se ha confirmado si el dispositivo llegará a México y demás países en un futuro cercano. Sin embargo, se especula que será en algún momento del próximo año 2026.

