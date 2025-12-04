Superluna Fría: ¿Cuál es el mejor horario para ver la última Luna llena del año HOY?

La Superluna Fría brillará en su punto más alto este jueves 4 de diciembre, convirtiéndose en uno de los últimos fenómenos astronómicos destacados del año.

El nombre de está Luna proviene de su coincidencia con el inicio del invierno y el descenso de las temperaturas propias de la temporada; por esta razón, la tribu Mohawk, pueblo nativo de Norteamérica, la bautizó como Luna Fría.

Si buscas vivir este fenómeno de forma más especial, puedes organizar una salida de camping con fogata junto a amigos o familiares en destinos turísticos alejados del ambiente urbano.

¿Cuál es la mejor hora para ver la Superluna Fría 2025?

De acuerdo con el portal web astronómico Star Walk, este satélite alcanzará su ciclo máximo este 4 de diciembre a las 17:14 hora centro de México , momentos antes de entrar al atardecer, por lo que podrás contemplarlo por más tiempo.

Sin embargo, su brillo se potencializará una vez que oscurezca, además que entre las 18:00 y 20:00 horas estará más baja, por lo que estará en mejor posición para tomarle fotos.

Esta permanecerá durante toda la noche y madrugada con un 7.9% más grande de lo normal y un 15% más brillante. Sin embargo, si por alguna razón te perdiste este espectáculo lunar, a ún podrás disfrutarlo el 5 de diciembre con menos esplendor, pero igual de impresionante.

¿Cómo fotografiar la Superluna Fría 2025?

Si has decidido salir a disfrutar de esta impresionante fase lunar que nos regala el mes de diciembre, es importante mencionar que te mantengas abrigado y cómodo para contemplarla, y si quieres llevarte un recuerdo de esta Superluna Fría puedes fotografiarla con algunos de estos consejos prácticos.

De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), estas algunas recomendaciones para que fotografíes la Luna adecuadamente.

Ajusta los balances de blancos de su cámara para la luz del día y luego pruebe una velocidad de obturación rápida con una apertura pequeña.

Lleva contigo un trípode para darle estabilidad a tu celular o cámara.

Enfoca la luna y disminuye la exposición.

Introduce un ISO bajo entre 100 y 400.

Establece una apertura media (f/8).

También establece una velocidad de obturación de 1/125 segundos.

Activa el temporizador para que cuando hagas tu foto no salga borrosa.

