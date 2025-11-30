iPhone promete sorprender con el sistema operativo iOS 27

Apple apuesta por su próximo sistema operativo iOS 27 que promete sorprender a las y los usuarios con sus múltiples funcionalidades para dejar en el pasado los inconvenientes que suelen presentarse tras cada gran lanzamiento.

El principal objetivo es elevar a otro nivel el rendimiento en general y reforzar la estabilidad del sistema operativo, este enfoque serviría para prolongar la autonomía y asegurar que el comportamiento del iPhone sea más eficiente en distintos escenarios de uso. Por mencionar algunas de sus características hay:

Una versión más capaz de Siri.

Mejoras en búsquedas dentro del dispositivo.

y herramientas que puedan anticipar necesidades del usuario sin añadir complejidad.

¿Algunos modelos antiguos podrían quedar obsoletos?

Existen algunos rumores sobre la próxima llegada del iOS 27, como por ejemplo que algunos iPhone podrían quedar fuera de esta actualización, algo que no es fuera de lo común al momento de ajustarse a las exigencias tecnológicas.

¿Cuándo sale el iOS 27?

De acuerdo a los rumores el lanzamiento oficial del iOS 27 será el próximo septiembre de 2026 y coincidiria con la presentación de los iPhone 18, que llegará con esta versión preinstalada. Este lanzamiento será mundial y gratuito para todos los modelos compatibles. El iOS 27 está pensado para consolidar. Una etapa en la calidad puede resultar clave en un momento en el que los sistemas móviles acumulan complejidad.

¿Qué iPhone será compatible con iOS 27?

A pesar de que la información no es oficial es posible que este nuevo sistema operativo sea compatible con los siguientes modelos:

iPhone 12 y 12 Pro

iPhone 13 y 13 Pro

iPhone 14 y 14 Pro

iPhone 15 y 15 Pro

iPhone 16, 16 Plus y 16 Pro

iPhone 17, iPhone Air y 17 Pro

iPhone 18 y 18 Pro

iPhone plegable

