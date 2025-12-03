Superluna Fría 2025: ¿Qué es, por qué se llama así y cuándo ocurre?

Este mes, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único al presentar la última luna llena del año, conocida como la Superluna Fría, uno de los fenómenos astronómicos más esperados por aficionados y curiosos.

Con este evento se cierra un ciclo excepcional que marcó al 2025, en el que tres superlunas consecutivas iluminaron las noches con su brillo característico y su apariencia más grande de lo habitual.

La secuencia inició en octubre con la Superluna de Cosecha, una de las más emblemáticas por su cercanía con el equinoccio y su tono cálido. En noviembre continuó el espectáculo con la Superluna del Castor, tradicionalmente asociada a las fases de preparación para el invierno. Finalmente, diciembre trae consigo a la protagonista de la temporada: la Superluna Fría, que no solo culmina esta serie lunar, sino que también simboliza la llegada del invierno y el cierre del año astronómico.

Este cierre de ciclo convierte a la Superluna Fría en un evento especial tanto por su simbolismo como por las condiciones únicas que ofrecerá para su observación.

¿Qué es la Superluna Fría y qué significa?

La Superluna Fría recibe su nombre de la tradición de la tribu Mohawk, una de las culturas nativas de América del Norte. Este nombre hace referencia a la llegada del invierno y la disminución de las temperaturas en el hemisferio norte, caracterizado por un clima más gélido en esta época del año. De ahí su relación con el frío de diciembre.

Más allá de su origen climático, la Superluna Fría se asocia también con conceptos simbólicos. Es un momento ideal para la reflexión y la introspección, simbolizando la quietud y la perseverancia.

En distintas partes del mundo, la luna de diciembre recibe varios nombres según las tradiciones. Se le conoce también como la Luna de Noche Larga, la Luna Antes de Yule, la Luna de Roble, la Luna de Navidad o incluso la Luna Amarga, todos nombres que hacen referencia a la temporada de invierno o a eventos culturales específicos.

¿Por qué es tan especial la Superluna Fría de 2025?

La Superluna Fría de diciembre es particularmente especial por varios motivos. En el hemisferio norte, esta será la luna llena más alta hasta el año 2042, lo que significa que alcanzará su punto más alto en el cielo.

Además, su salida y puesta se darán en los puntos noreste y noroeste, lo que garantiza que la Superluna Fría será visible durante la mayor parte de la noche, sin obstrucciones como montañas o edificios altos. Esto convierte el evento en una excelente oportunidad para los amantes de la astronomía y quienes disfrutan de la belleza del cielo nocturno.

Por otro lado, en el hemisferio sur, la situación es completamente opuesta. Allí, la Superluna Fría será la luna llena más baja en el cielo durante todo el año, mientras que la luna llena más alta en ese hemisferio ocurrió el 11 de junio.

¿Cuándo se podrá observar la Superluna Fría?

La Superluna Fría será visible entre este miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre. Este fenómeno coincide con el último mes del año, que es conocido por sus largas y oscuras noches, especialmente por la cercanía al solsticio de invierno.

En México y otras partes del hemisferio norte, se podrá disfrutar de la luna llena en su máxima expresión , con cielos despejados que harán posible la observación de este impresionante fenómeno astronómico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP