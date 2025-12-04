Nueva estafa navideña, este es el modus operandi por mensaje de texto

La firma de ciberseguridad ESET alertó por el crecimiento del fraude “paquete fantasma” que justo se disparan en estas fechas, aprovechándose de la temporada de compras navideñas, donde delincuentes se hacen pasar por empresas de mensajería para robar datos personales o dinero.La empresa recordó que en esta estafa, los atacantes contactan a las víctimas vía mensaje de texto, WhatsApp e incluso correo electrónico para informarles sobre un supuesto problema con la entrega de un supuesto paquete, buscando engañar a los usuarios para que proporcionen detalles como su número de tarjeta, dirección o incluso contraseñas, lo que permite a los criminales acceder a sus cuentas y realizar transacciones fraudulentas.Esta estafa también conocida como "estafa del paquete fantasma" tiene el objetivo es engañar a la víctima para que pague una tarifa, proporcione datos personales o descargue una aplicación maliciosa. Se recomienda nunca hacer clic en enlaces, no responder ni proporcionar información personal, y en su lugar, contactar directamente a la empresa de paquetería usando datos oficiales.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV