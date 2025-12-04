Nueva estafa navideña, este es el modus operandi por mensaje de texto

La firma de ciberseguridad ESET alertó por el crecimiento del fraude “paquete fantasma” que justo se disparan en estas fechas, aprovechándose de la temporada de compras navideñas , donde delincuentes se hacen pasar por empresas de mensajería para robar datos personales o dinero.

La empresa recordó que en esta estafa, los atacantes contactan a las víctimas vía mensaje de texto, WhatsApp e incluso correo electrónico para informarles sobre un supuesto problema con la entrega de un supuesto paquete, buscando engañar a los usuarios para que proporcionen detalles como su número de tarjeta, dirección o incluso contraseñas, lo que permite a los criminales acceder a sus cuentas y realizar transacciones fraudulentas.

Esta estafa también conocida como "estafa del paquete fantasma" tiene el objetivo es engañar a la víctima para que pague una tarifa, proporcione datos personales o descargue una aplicación maliciosa. Se recomienda nunca hacer clic en enlaces, no responder ni proporcionar información personal, y en su lugar, contactar directamente a la empresa de paquetería usando datos oficiales.

Cómo identificar y qué hacer

Desconfía de los mensajes: Las compañías legítimas no solicitarán información personal por mensaje de texto, ni pedirán que hagas clic en enlaces para "concretar la entrega".

Las compañías legítimas no solicitarán información personal por mensaje de texto, ni pedirán que hagas clic en enlaces para "concretar la entrega". Verifica la fuente: Si crees que el mensaje podría ser real, no uses la información del mensaje. Busca el número de teléfono o el sitio web oficial de la empresa de paquetería y contáctalos directamente para preguntar si tienen alguna retención con tu paquete.

Si crees que el mensaje podría ser real, no uses la información del mensaje. Busca el número de teléfono o el sitio web oficial de la empresa de paquetería y contáctalos directamente para preguntar si tienen alguna retención con tu paquete. No hagas clic en enlaces: Los enlaces suelen dirigir a páginas fraudulentas que buscan robar tus datos o instalar malware en tu dispositivo.

Los enlaces suelen dirigir a páginas fraudulentas que buscan robar tus datos o instalar malware en tu dispositivo. No proporciones información personal o financiera: Nunca compartas datos como número de tarjeta de crédito, contraseñas o información personal en respuesta a estos mensajes.

Nunca compartas datos como número de tarjeta de crédito, contraseñas o información personal en respuesta a estos mensajes. Sé precavido con las llamadas o mensajes de WhatsApp: La estafa también puede llegar por estas vías, donde te piden un código de confirmación o dinero.

La estafa también puede llegar por estas vías, donde te piden un código de confirmación o dinero. Bloquea y reporta: Si es posible, bloquea el número que te envió el mensaje para evitar que te contacten nuevamente.

MV