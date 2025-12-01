Un nuevo hallazgo acaba de sacudir a la comunidad científica, pues recientemente, bajo las colinas de Kentucky, dentro del Parque Nacional Cueva Mammoth, unos paleontólogos encontraron los restos fosilizados de dos especies de tiburones prehistóricos totalmente desconocidos.

Según la información divulgada, los restos encontrados tienen al menos 325 millones de años, cuya permanencia se debió a la piedra caliza que los rodeaba; lo que ahora da una nueva perspectiva y visión de lo que fue el mar del Carbonífero que cubrió gran parte del interior de Norteamérica.

Las especies fueron identificadas como Troglocladodus trimblei y Glikmanius careforum, mismos que pertenecen a un linaje antiguo de depredadores conocidos como ctenacantos.

Los fósiles fueron rescatados en el sistema de cuevas más grande de la Tierra y se incluyeron como parte de un vasto Inventario de Recursos Paleontológicos , un programa federal del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos que se encarga de llevar registro de los fósiles encontrados en los cientos de parques del país.

¿Qué se sabe de las especies encontradas?

De acuerdo con las primeras investigaciones, los restos provienen de animales prehistóricos que forman parte de los Ctenacanthiformes, un linaje de tiburones que prosperó hace cientos de millones de años , pero que desapareció sin dejar descendientes modernos.

Sin embargo, a diferencia de los tiburones actuales, estos especímenes contaban con espinas dorsales en forma de peine y una corporalidad totalmente diferente a la de las especies existentes.

Su origen es incluso más antiguo que los propios dinosaurios, pues estos aún no existían cuando en el mar ya gobernaban estos seres acuáticos.

No obstante, los Troglocladodus trimblei no eran tan prominentes, pues apenas medían cerca de 3.5 metros y poseían dientes bífidos y recurvados. Esto hace pensar a los expertos que se alimentaban de vida marina de cuerpo blando a través de ataques rápidos.

Por su parte, los Glikmanius careforum eran mucho más robustos y poseían una mordida capaz de triturar huesos y caparazones , lo que los convirtió en uno de los animales más temidos del océano.

¿Cómo es que se conservaron?

La Cueva Mammoth se extiende por más de 676 kilómetros de túneles registrados, formados en roca caliza que data del periodo Misisípico , cuando esta zona del planeta estaba compuesta por islas tropicales y mares poco profundos.

El interior de la formación, p rácticamente aislado del oxígeno, la erosión y la actividad microbiana, ha actuado como un depósito natural que conserva huellas del pasado remoto. Según el Servicio de Parques Nacionales, este ambiente sellado permite que detalles extremadamente delicados permanezcan intactos, algo que sería imposible en condiciones más abiertas o expuestas.

Aunque los fósiles de tiburones del Carbonífero son relativamente comunes, lo inusual en este caso es la integridad y el lugar donde fueron encontrados: ejemplares casi completos dentro de una cueva. Las paredes calcáreas del sistema cavernoso formaron parte de un antiguo fondo marino, y hoy ofrecen una de las ventanas mejor preservadas hacia aquel ecosistema oceánico desaparecido hace millones de años.

Este descubrimiento abre una ventana para conocer nuevas formas de vida que habitaron el planeta hace millones de años , demostrando la enorme variedad de especies cuya evolución es un proceso fascinante que ahora puede estudiarse con mayor precisión.

XP