Samsung Galaxy tiene este truco secreto para mejorar la cámara y pocos lo conocen

Samsung es una de las marcas mejor posicionadas en el mercado, no solo por la relación entre calidad y precio, sino por el nivel tecnológico que ofrece en sus productos , especialmente en el segmento de los teléfonos celulares.

Uno de sus modelos más populares es la línea Samsung Galaxy, que desde su llegada logró competir directamente con dispositivos de gama alta, tanto por su funcionalidad como por su diseño y, en particular, por la calidad de su cámara.

En los últimos años, las cámaras de los celulares se han convertido en un elemento clave para los fabricantes, ya que en la era de las redes sociales este apartado resulta fundamental para los usuarios. Samsung lo sabe y, por ello, ha desarrollado funciones especiales pensadas para mejorar notablemente la composición y calidad de las fotografías.

Si quieres aprender a sacarle el máximo provecho a la cámara de tu Samsung y descubrir algunos trucos poco conocidos, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber para lograr fotos que parezcan de revista.

¿Cómo mejorar la cámara de tu Samsung?

A partir del Galaxy S20, Samsung incorporó una función adicional en sus dispositivos posteriores que permite elevar de manera visible la calidad de las imágenes y obtener fotografías más nítidas.

Esta herramienta se llama Expert RAW y permite capturar imágenes muy similares a lo que el ojo humano percibe, ofreciendo mayor libertad de edición gracias a que los archivos se guardan tanto en formato JPEG como RAW.

Este modo resulta especialmente útil para la astrofotografía, ya que, aunque el proceso de captura puede tardar algunos segundos más, permite lograr un desenfoque de movimiento suave, simulando el efecto de un filtro ND físico mediante software.

Para obtener resultados de calidad profesional desde el celular, la compañía recomienda ajustar manualmente parámetros como el ISO, la velocidad de obturación, el balance de blancos, la exposición y el enfoque.

También advierte que, al tomar más de diez fotografías de manera consecutiva, el intervalo entre disparos puede aumentar debido al procesamiento de imágenes en alta resolución.

¿Cómo tomar fotografías con el modo especial de los Samsung Galaxy?

Para activar Expert RAW, sigue estos pasos:

Ubica y abre la aplicación Expert RAW.

Toca el ícono de configuración.

Selecciona el apartado “Opciones especiales de fotos”.

Activa el modo y comienza a usarlo.

En el caso de la fotografía del cielo, es necesario ajustar manualmente el enfoque, el balance de blancos y el tiempo de exposición para capturar correctamente los objetos celestes. Al activar la opción Guía del Cielo, se muestra un marco con constelaciones que ayuda a orientar la toma.

La función de exposición múltiple permite crear una sola imagen a partir de la combinación de varias fotografías. Por su parte, el disparo continuo facilita capturar imágenes a intervalos regulares, mientras que el modo manual permite tomar cada foto de forma individual cuando el usuario lo desee.

Las herramientas de cámara integradas en los Samsung Galaxy ofrecen opciones avanzadas que pueden marcar una gran diferencia en la calidad de las fotografías. Al conocer y aprovechar funciones como Expert RAW y los ajustes manuales, es posible transformar el celular en una potente herramienta creativa y obtener imágenes con un acabado profesional.

