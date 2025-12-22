Samsung Galaxy Z Fold 8 tendrá esta imponente mejora en la cámara de fotos

Si estás pensando en comprar el Samsung Galaxy Z Fold 8, esta información es importante. Se han filtrado fuertes rumores sobre el Galaxy Z Fold 8. De acuerdo con lo difundido, Samsung estaría manteniendo el enorme sensor principal de 200 megapíxeles del Galaxy Z Fold 7, así como la cámara selfie estándar de 10 megapíxeles.

Samsung priorizara cámaras confiables

Estos cambios sugieren que Samsung tiene como principal compromiso ofrecer una calidad de cámara que garantice fotos claras y fiables, en lugar de apostar por objetivos ocultos o experimentales, como ha ocurrido con algunas lentes secundarias. Se espera que el Fold 8 incorpore un teleobjetivo más nítido, con un sensor de 12 megapíxeles y mantenga el zoom óptico 3x.

Dicho lo anterior, si el informe es correcto, Samsung abandonaría el antiguo sensor de 12 megapíxeles para dar paso a una unidad mucho más potente de 50 megapíxeles.

Durante años, elegir un dispositivo plegable ha significado pagar un precio elevado, pero conformarse con cámaras que no ofrecían la misma calidad que los modelos actuales, especialmente para quienes dependen del celular para tomar fotografías o grabar videos de alta calidad.

Samsung ofrecería un concepto futurista

Otro punto importante a destacar sobre la cámara del Samsung Galaxy Z Fold 8 es que todo indica que estaría alineada con un concepto futurista, como lo es el TriFold. El TriFold actual utiliza la misma configuración de cámaras que el Fold 7.

Todavía falta más de un año para un posible lanzamiento, previsto para julio de 2026, y los planes de hardware pueden cambiar rápidamente. Sin embargo, si los rumores resultan ciertos, sería una señal clara de que Samsung ha dejado de tratar a los dispositivos plegables únicamente como experimentos.

