3 comidas que serán obsoletas en el futuro, según la inteligencia artificial

Hoy en día la Inteligencia Artificial puede revelar respuestas sobre preguntas que las personas pueden tener todos los días. Tal vez, entre una de tantas puede estar que comidas ya no se consumirán en el futuro. Si te genera curiosidad saber si tus comidas favoritas están en la lista , a continuación, te decimos que tres comidas serán obsoletas en el futuro.

¿Qué alimentos no se comerán en el futuro?

De acuerdo a la IA Gemini, existen 3 comidas que muy probablemente ya no serán consumidos en distintas partes del mundo, estás son:

Carne de res

Según la información en la que se baso Gemini para dar esta respuesta la huella de carbono de la carne de res es preocupante en la actualidad, por lo que para la sostenibilidad de nuestro planeta es un peligro.

Comida procesada

La comida procesada también entra en la lista de alimentos que probablemente no se consumirán en el futuro. Muchos estudios han demostrado que este alimento cuenta con un alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio; por esta razón podría ser menos consumida en el futuro donde la salud y alimentación se pronostica sea prioridad.

Productos lácteos

Otro alimento que probablemente no se coma en el futuro son los lácteos. De acuerdo a Gemini este producto quedaría en el olvido para los seres humanos por su considerable impacto ambiental.

Aunque estas predicciones tienen fundamentos para respaldar su veracidad, es importante que tomes en cuenta que en la actualidad ya se observa esta tendencia de dejar estos alimentos mencionados anteriormente, ya que la población cada día es más consciente de los daños que estos pueden provocar.

AS