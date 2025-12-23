Samsung Galaxy S26 Ultra: ¿cuándo sale a la venta y cuáles son sus principales características?

Los seguidores de Samsung esperan con ansias conocer más detalles sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra, para apaciguar la expectativa, han surgido fuertes rumores sobre los posibles precios de este modelo, perteneciente a la próxima generación de Samsung, la cual promete arrasar el próximo año en el mundo de la tecnología.

Se trata de uno de los smartphones más anticipados para 2026. A pesar de que Samsung no ha confirmado oficialmente una fecha de lanzamiento, los informes y filtraciones han dado a conocer una posible fecha que podría llegar al mercado muy pronto.

¿Cuándo se lanzará el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Según las filtraciones, la fecha de presentación se perfila entre enero y febrero de 2026, para ser más exactos la posible fecha sería alrededor del 25 de febrero. Se espera que el día se de a conocer durante las próximas semanas.

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S26 Ultra?

Este próximo modelo ha captado la atención de muchas personas por sus supuestas mejoras en rendimiento, cámara, batería y nuevas funciones basadas en inteligencia artificial. Según los rumores recientes el dispositivo tendría el nuevo Snadragon 8 Elite Gen 5 en todas las regiones, lo que representaría un salto significativo en potencia y eficiencia respecto a generaciones anteriores.

Aunque no hay información oficial, la evidencia sugiere que este modelo este disponible para el público en febrero o marzo de 2026 y estará sujeto a confirmaciones futuras por parte de Samsung.

