Estos son los celulares de gama media que son baratos como uno de gama baja en 2026

En ocasiones encontrar un celular que se adapte a tus necesidades y presupuesto puede ser un desafío. Sin embargo, hay opciones excelentes en la gama media que ofrecen características impresionantes sin romper el banco, como el mejor equilibrio entre rendimiento, pantalla y batería. Si te encuentras en esta situación y buscas un buen celular y no tan costoso, te presentamos algunos de los mejores modelos de celulares gama media baratos que debes considerar.Los diferentes modelos de celular que se mostrarán a continuación contienen los siguientes aspectos:Es importante tener en cuenta que puede variar la disponibilidad por región y versión en algunos de los modelos presentados.