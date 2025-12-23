Estos son los celulares de gama media que son baratos como uno de gama baja en 2026

En ocasiones encontrar un celular que se adapte a tus necesidades y presupuesto puede ser un desafío. Sin embargo, hay opciones excelentes en la gama media que ofrecen características impresionantes sin romper el banco, como el mejor equilibrio entre rendimiento, pantalla y batería.

Si te encuentras en esta situación y buscas un buen celular y no tan costoso, te presentamos algunos de los mejores modelos de celulares gama media baratos que debes considerar.

Los diferentes modelos de celular que se mostrarán a continuación contienen los siguientes aspectos:

Mejor relación costo/beneficio

Pantallas de 90–120 Hz

Cámaras con OIS

De rendimiento diario, multitarea fluida y con la posibilidad de tener apps populares

Con baterías que duran jornadas completas y con carga rápida segura

Conectividad de 5G/4G estable con VoLTE y VoWiFi

Garantía y actualizaciones

Celulares de gama media

Samsung

Samsung Galaxy A15 5G : pantalla OLED • 90 Hz, batería de 5000 mAh, 5G, Dual SIM/eSIM, buena autonomía

: pantalla OLED • 90 Hz, batería de 5000 mAh, 5G, Dual SIM/eSIM, buena autonomía Samsung Galaxy A25 5G : pantalla OLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh, cuenta con cámara estable y de buen rendimiento

: pantalla OLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh, cuenta con cámara estable y de buen rendimiento Samsung Galaxy A05s: pantalla IPS • 90 Hz, batería de 5000 mAh, muy económico y con buena batería



XIAOMI

Redmi Note 13 : pantalla AMOLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh, buena pantalla Valor/precio

: pantalla AMOLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh, buena pantalla Valor/precio Redmi Note 13: 5G pantalla AMOLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh 5G, ligero

5G pantalla AMOLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh 5G, ligero Redmi 13C: pantalla IPS • 90 Hz*, batería de 5000 mAh, muy económico y considerado un básico confiable



Honor

Honor X7b : pantalla IPS/OLED, batería de 6000 mAh, de autonomía destacada y de carga rápida

: pantalla IPS/OLED, batería de 6000 mAh, de autonomía destacada y de carga rápida Honor X8b : pantalla OLED • 120 Hz, batería de 4500–5000 mAh, su diseño es delgado, y tiene buen brillo

: pantalla OLED • 120 Hz, batería de 4500–5000 mAh, su diseño es delgado, y tiene buen brillo Honor X6a: pantalla IPS, batería de 5200 mAh, es de precio bajo, para uso diario



Motorola

Moto G54 5G : pantalla IPS • 120 Hz, batería de 5000 mAh, 5G, es estable y fluido

: pantalla IPS • 120 Hz, batería de 5000 mAh, 5G, es estable y fluido Moto G34 5G : pantalla IPS • 120 Hz, batería de 5000 mAh, accesible 5G y buen rendimiento básico

: pantalla IPS • 120 Hz, batería de 5000 mAh, accesible 5G y buen rendimiento básico Moto G14: pantalla IPS, batería de 5000 mAh, muy económico y ligero

Es importante tener en cuenta que puede variar la disponibilidad por región y versión en algunos de los modelos presentados.

