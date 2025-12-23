Martes, 23 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Estos son los celulares de gama media que son baratos como uno de gama baja en 2026

Las mejores opciones de celulares con buen rendimiento y con una alta demanda entre las personas

Por: El Informador

No necesitas gastar tanto para tener un buen teléfono. CANVA

No necesitas gastar tanto para tener un buen teléfono. CANVA

En ocasiones encontrar un celular que se adapte a tus necesidades y presupuesto puede ser un desafío. Sin embargo, hay opciones excelentes en la gama media que ofrecen características impresionantes sin romper el banco, como el mejor equilibrio entre rendimiento, pantalla y batería

Te puede interesar: Samsung Galaxy S26: filtran precios estimados para su lanzamiento

Si te encuentras en esta situación y buscas un buen celular y no tan costoso, te presentamos algunos de los mejores modelos de celulares gama media baratos que debes considerar.

Los diferentes modelos de celular que se mostrarán a continuación contienen los siguientes aspectos:

  • Mejor relación costo/beneficio
  • Pantallas de 90–120 Hz
  • Cámaras con OIS
  • De rendimiento diario, multitarea fluida y con la posibilidad de tener apps populares
  • Con baterías que duran jornadas completas y con carga rápida segura
  • Conectividad de 5G/4G estable con VoLTE y VoWiFi 
  • Garantía y actualizaciones 

Celulares de gama media

Samsung

  • Samsung Galaxy A15 5G: pantalla OLED • 90 Hz, batería de 5000 mAh, 5G, Dual SIM/eSIM, buena autonomía
  • Samsung Galaxy A25 5G: pantalla OLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh, cuenta con cámara estable y de buen rendimiento
  • Samsung Galaxy A05s: pantalla IPS • 90 Hz, batería de 5000 mAh, muy económico y con buena batería
     

XIAOMI

  • Redmi Note 13: pantalla AMOLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh, buena pantalla Valor/precio
  • Redmi Note 13: 5G pantalla AMOLED • 120 Hz, batería de 5000 mAh 5G, ligero
  • Redmi 13C: pantalla IPS • 90 Hz*, batería de 5000 mAh, muy económico y considerado un básico confiable
     

Honor 

  • Honor X7b: pantalla IPS/OLED, batería de 6000 mAh, de autonomía destacada y de carga rápida
  • Honor X8b: pantalla OLED • 120 Hz, batería de 4500–5000 mAh, su diseño es delgado, y tiene buen brillo
  • Honor X6a: pantalla IPS, batería de 5200 mAh, es de precio bajo, para uso diario
     

Motorola 

  • Moto G54 5G: pantalla IPS • 120 Hz, batería de 5000 mAh, 5G, es estable y fluido
  • Moto G34 5G: pantalla IPS • 120 Hz, batería de 5000 mAh,  accesible 5G y buen rendimiento básico
  • Moto G14: pantalla IPS, batería de 5000 mAh, muy económico y ligero 

Es importante tener en cuenta que puede variar la disponibilidad por región y versión en algunos de los modelos presentados. 

LEE: Samsung Galaxy tiene este truco secreto para mejorar la cámara y pocos lo conocen 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones