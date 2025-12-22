Samsung Galaxy S26: filtran precios estimados para su lanzamiento

La serie Galaxy S26 se perfila como la principal apuesta surcoreana para competir en el segmento premium frente al iPhone 17. Los seguidores de la marca esperan con ansias conocer más detalles al respecto y, para apaciguar la expectativa, han surgido fuertes rumores sobre los posibles precios de este modelo, perteneciente a la próxima generación de Samsung, la cual promete arrasar el próximo año en el mundo de la tecnología.

Las especulaciones en torno al precio de la serie Galaxy S26 han aumentado, debido al incremento en el costo de la memoria RAM. De acuerdo con los rumores, el alza sería de entre 50 y 100 euros en comparación con la generación anterior.

No obstante, Samsung estaría negociando con proveedores de módulos LPDDR5x con el objetivo de mantener precios moderados. De no presentarse cambios, los precios estimados serían los siguientes:

Galaxy S26: 899 dólares (aproximadamente 16 mil 182 pesos).

Galaxy S26 Plus: mil 99 dólares (aproximadamente 19 mil 780 pesos).

Galaxy S26 Ultra: mil 299 dólares (aproximadamente 23 mil 382 pesos).

Según las filtraciones, la fecha de presentación se perfila entre enero y febrero de 2026; sin embargo, Samsung no ha confirmado de manera oficial el día del anuncio. Se prevé que la fecha se dé a conocer durante las próximas semanas.

A pesar de que no hay información oficial sobre el diseño hardware y software entre las novedades más destacadas figuran un rediseño completo, mejoras en las cámaras, un procesador avanzado y nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) este lanzamiento se perfila como uno de los más esperados del próximo año dentro del sector tecnológico.

