Samsung Galaxy S26 Ultra: ¿Qué características tendrá su cámara?

De acuerdo con información filtrada, el Galaxy S26 en su versión estándar, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, mantendrá un sistema de cámaras traseras muy similar al del Galaxy S25. La principal diferencia es que los modelos S26, S26 Plus y S26 Ultra integrarán sus cámaras en un módulo rectangular, en lugar de presentar los sensores sobresalientes en la parte trasera.

Lentes y resolución

El dispositivo integraría una configuración de triple cámara compuesta por un sensor principal gran angular de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 10 MP, sin cambios en resolución respecto a la generación anterior.

Aunque la compañía surcoreana tenía previsto mejorar las especificaciones de imagen e incluso incrementar el precio del equipo, estos planes habrían sido cancelados como parte de una estrategia de reducción de costos.

Una decisión influenciada por la competencia

Fuentes cercanas a la cadena de suministro señalan que esta decisión también estuvo influenciada por Apple, luego de que la firma estadounidense optara por mantener sin cambios el precio del iPhone 17 estándar en 799 dólares.

A pesar de conservar el mismo precio, Apple incorporó mejoras relevantes como una pantalla OLED con tecnología LTPO y un aumento en la memoria base, que pasó de 128 GB a 256 GB.

En el caso de Samsung, mantener el mismo sensor de imagen permitiría optimizar costos de producción, aunque se espera que otros componentes del sistema de cámara, como los activadores, sí presenten ajustes menores.

En cuanto a la producción, Samsung planea iniciar este mismo mes la fabricación en masa del Galaxy S26 Ultra. Por su parte, los modelos Galaxy S26 estándar y Galaxy S26 Plus comenzarían su producción a inicios del próximo año. Inicialmente, tanto el Galaxy S26 estándar como un modelo Edge —que finalmente f ue cancelado — estaban programados para entrar en producción este mes, pero el calendario se modificó debido a la necesidad de rediseñar la versión Plus.

Con esta estrategia, Samsung parece priorizar la competitividad en precios frente a una actualización significativa en hardware fotográfico, en un mercado cada vez más presionado por los movimientos de su principal competidor.

TG