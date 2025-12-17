Con el objetivo de prolongar la duración de la batería, el iPhone analiza los hábitos cotidianos de carga del usuario y ajusta su funcionamiento en consecuencia. La función de “Recarga optimizada” necesita un período de aprendizaje para operar correctamente. Requiere al menos 14 días para identificar los hábitos de carga y no se activará antes de ese plazo. Además, el iPhone debe haber registrado por lo menos 9 sesiones de carga de 5 horas o más en un mismo lugar para que esta función entre en funcionamiento.

Funcionamiento del límite de carga

En los modelos de iPhone 15 y posteriores, es posible establecer un límite máximo de carga. Cuando el dispositivo alcanza unos pocos puntos porcentuales por debajo del límite seleccionado, la carga se detiene. Si mientras permanece conectado la batería baja más del 5%, el sistema reanuda la carga hasta acercarse nuevamente al límite definido.

Si iOS considera que establecer un límite puede ayudar a conservar la batería, mostrará una sugerencia. Por ejemplo, el sistema puede indicar: “Según tus hábitos de iPhone, se recomienda un límite de carga del 95% para ayudar a conservar la batería”.

Cuando el límite de carga se configura por debajo del 100%, el iPhone se cargará ocasionalmente al 100% con el fin de mantener cálculos precisos sobre el estado de la batería.

Cómo contribuye la recarga optimizada al cuidado de la batería

La recarga optimizada ayuda a reducir el desgaste de la batería al disminuir el tiempo que el iPhone permanece completamente cargado. Esta función está disponible cuando el límite de carga se establece en 100%. Al activarse, la carga por encima del 80% puede demorarse en determinadas situaciones.

El iPhone utiliza un sistema interno de aprendizaje automático para reconocer los patrones diarios de carga. Gracias a ello, la recarga optimizada solo se activa cuando el dispositivo prevé que permanecerá conectado al cargador durante un período prolongado. El propósito es que el iPhone esté completamente cargado justo al momento de desconectarlo.

Cuando esta función está activa, aparece una notificación en la pantalla de bloqueo indicando cuándo se completará la carga. Si se necesita finalizar la carga antes, se puede mantener presionada la notificación y seleccionar la opción Cargar ahora.

El desgaste natural de la batería del iPhone

La duración de la batería depende de su edad química, la cual no está relacionada únicamente con el tiempo transcurrido desde su fabricación. Esta edad química se define por diversos factores, como el historial de temperaturas y los hábitos de carga.

CANVA

Todas las baterías recargables son componentes que se consumen con el uso, y su rendimiento disminuye a medida que aumenta su edad química. En las baterías de iones de litio, esto se traduce en una menor capacidad para retener carga, lo que afecta tanto la autonomía como el rendimiento máximo del dispositivo.

Cómo modificar las opciones de carga

La recarga optimizada se activa de manera automática al configurar el iPhone por primera vez.

En los modelos iPhone 15 y posteriores, para cambiar la opción de carga se deben seguir estos pasos:

Abrir la app Configuración y seleccionar Batería.

Tocar Recarga.

Elegir una opción de límite entre el 80% y el 100%, en incrementos del 5%. Cuando el límite se fija en 100%, la opción de carga optimizada está disponible.

En los modelos iPhone 14 y anteriores, el procedimiento es el siguiente:

Abrir Configuración y tocar Batería.

Seleccionar Condición y recarga de la batería.

Activar o desactivar Recarga optimizada. Si se desactivan estas optimizaciones, el desgaste de la batería puede aumentar y su vida útil puede reducirse.

Con información de Apple

BB