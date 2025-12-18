Conoce cuáles son los fraudes digitales que se disparan en diciembre

La temporada decembrina además de estar llena de alegría y celebraciones, por desgracia los casos de estafas también se hacen presentes en esta época, esto se debe a que muchos reciben bonos, aguinaldos, y otros pagos por ser fin de año, y las compras navideñas se disparan, ya que muchos aprovechan las ofertas en los eventos de descuentos como El Buen Fin y Black Friday y Ciber Monday, tanto para compras físicas como las compras en línea.

Esto convierte a los consumidores en blancos fáciles para los que se dedican a realizar fraudes y robos, ya que estos se aprovecha de quienes desconocen, o del poco cuidado que las personas tienen al utilizar los servicios financieros en línea. Y en los últimos años el registro de fraudes digitales ha aumentado, sobre todo en el mes de diciembre, así lo señaló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Qué tipo de fraudes digitales existen?

Estos son algunos tipos de fraudes digitales identificados por la condusef y otras entidades de seguridad informática.

Correo basura

También conocido como SPAM, se trata de un mensaje o correo enviado a varios destinatarios que usualmente no lo solicitaron, con fines publicitarios o comerciales. La información de dicho correo te invita a visitar una página o descargar algún archivo que por lo general es un virus que roba la información de tu dispositivo.

Smishing

En este tipo de fraude, te envían mensajes SMS a tu teléfono móvil con la finalidad de que visites una página web fraudulenta. Esto con el fin de obtener tu información bancaria, para realizar transacciones en tu nombre.

Phishing

También conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una Institución Financiera, con un mensaje indicándote un error en tu cuenta bancaria, y al ingresar tus datos, obtienen tu información confidencial como: números de tus tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, etc.

Pharming

Consiste en redirigirte a una página de internet falsa mediante ventanas emergentes, para robar tu información. Suelen mostrar leyendas similares a esta: “¡Felicidades, eres el visitante un millón, haz clic aquí para reclamar tu premio!”

Paquetería fantasma

En este tipo de fraude se simulan envíos retenidos o paquetes no entregados. Los mensajes, enviados suelen ser mediante SMS, WhatsApp o correo electrónico, piden pagos mínimos o datos bancarios con logos falsos de empresas de mensajería.

Tiendas y agencias falsas

Sitios web que imitan portales oficiales de tiendas y agencias de viaje con descuentos irreales. Después de que se hace el pago, el producto no llega y los datos de la tarjeta quedan comprometidos.

