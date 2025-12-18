El Realme GT8 Pro, cuenta con un módulo de cámaras intercambiables que cuenta con diferentes funcionalidades. Además de esto incorpora otras características que debes de conocer para saber si vale la pena comprarlo para aprovechar su tecnología. A continuación, te decimos todo lo que debes de saber del Realme GT8 Pro.

¿Cuáles son las características de la cámara Realme GT8 Pro?

La cámara del Realme GT8 Pro no llama la atención solo por las cualidades de las que hablaremos a continuación, sino también por sus módulos intercambiables, los cuales no solo cambian la estética del dispositivo, sino que incluso pueden ajustarse al comportamiento de las fotografías que tomas en el día a día.

En pocas palabras, se trata de una experiencia visual y práctica. Al interactuar con este intercambio de módulos de la cámara del celular, incluso puede generar la sensación de tener dos celulares distintos en las manos, pues con el cambio de módulo la apariencia cambia totalmente. Lo mejor de todo es que dicho cambio es fácil, ya que el celular cuenta con pequeños tornillos y un destornillador para realizar el intercambio de módulos.

¿Cuáles son las características del Realme GT 8 Pro?

Otros de los atributos del Realme GT 8 Pro es su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas. Gracias a su resolución 2K y tasa de refresco de 144 Hz, la experiencia visual, incluso bajo luz fuerte es bastante óptima, especialmente para consumir contenido del equipo.

Por otro lado, cuenta con lector de huellas debajo de la pantalla para desbloqueos rápidos, conectividad con 5G, y una interfaz Realme UI 7.0 basada en Android 16.

¿Cuánto cuesta el Realme GT 8 Pro?

El Realme GT8 Pro tiene un precio de 37 mil 998 pesos, mientras que la versión de Aramco tiene un precio de 43 mil 998 pesos. Aunque es posible que por lanzamiento encuentres el equipo a un precio menor. Está disponible en color blanco, azul y racing green, este último de la edición especial de Aramco de la Fórmula 1.

