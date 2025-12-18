Cometa 3I/ATLAS: ¿qué hay atrás de la investigación de la ONU

Si eres amante de la astronomía, esta información te podrá interesarte: cada vez se acerca más el cometa 3I/ATLAS y la comunidad científica, incluída la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se encuentra en una campaña de seguimiento. Pero ¿qué tiene que ver la ONU con este evento astronómico?, aquí te decimos la respuesta.

¿Cuándo se acercará a la tierra el cometa 3I/ATLAS?

El próximo viernes 19 de diciembre será la fecha en la que el cometa 3I/ATLAS pasará a la menor distancia de la Tierra dentro de su trayectoria. Su peculiar recorrido cerca de la Tierra ha motivado una campaña de seguimiento por parte de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN, por sus siglas en inglés) de la ONU. De acuerdo a un artículo de National Geographic, el operativo será coordinado por la NASA, con el objetivo de optimizar y afinar las metodologías de rastreo de objetos cercanos a la Tierra (NEO) en el futuro. Es importante mencionar que el cometa 3I/ATLAS se mantendrá a una distancia segura con la Tierra.

ONU estudiara al cometa 3I/ATLAS

Esta investigación implica probar una nueva técnica de astrometría. El objetivo es que los resultados permitan mejorar las predicciones de otros acercamientos cósmicos, como el del cometa YR2024, que provocó preocupación algunos meses.

Te puede interesar: NASA confirma cuál será el primer eclipse del 2026: se verá en 2 continentes

Un dato interesante es que se trata de la primera vez en que esta red ha rastreado un objeto de origen interestelar desde que empezaron a operar sus programas de campaña en el año 2017.

El cometa 3I/ATLAS se descubrió a finales de junio y se trata del tercero en la historia cuyo origen es interestelar. Determinar con absoluta precisión su posición y trayectoria es un desafío técnico muy importante.

El IAWN espera que los datos recopilados sobre la posición y trayectoria del 3I/ATLAS, así como su interpretación, no se den a conocer sino hasta principios del próximo año, por lo que habrá que tener paciencia.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

