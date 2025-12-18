NASA confirma el evento astronómico más importante del siglo: ¿Cuándo es y dónde se verá?

Recientemente, la NASA confirmó un evento astronómico sumamente importante que no se volverá a repetir en décadas. Se trata de un eclipse total de sol que alcanzará una duración total de 6 minutos y 22 segundos.

Este anuncio ha conmocionado a científicos, astrónomos y aficionados, ya que será una oportunidad única para observar un fenómeno que será visible en distintos países a lo largo de 3 continentes.

El “eclipse del siglo”

Investigadores de la agencia astronómica explican que “La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4000 a.C. hasta el año 8000 y han identificado cuándo y cómo se producirán”. Asimismo, la precisión de estos cálculos permite anticipar estos fenómenos con un margen mínimo de error.

Es bien sabido que los eclipses duran apenas unos minutos, pero la combinación de distintos factores hará que este evento astronómico sea extraordinario: según los investigadores, cuando este fenómeno ocurra la Tierra estará en el “afelio”, es decir, su punto más alejado del Sol, y la Luna estará en el “perigeo”, o sea su mayor cercanía. Sumado a esto, la trayectoria del eclipse cruzará el Ecuador, lo que en suma hará que el evento dure más de lo “normal”.

El conjunto de los 3 factores mencionados permitirá una oscuridad prolongada, dando un total de 6 minutos y 22 segundos de duración.

¿Cuándo y dónde se verá?

Este eclipse ocurrirá en un par de años, el 2 de agosto del 2027, y según los registros, se suma al eclipse más duradero además del de 1991.

La NASA precisa que la sombra comenzará en el Océano Atlántico, cruzando España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

No obstante, este eclipse será todavía más impactante por su alcance geográfico. Será visible desde África, Europa, Medio Oriente y Asia, alcanzando su mejor punto en Luxor, Egipto, localidad en la que el cielo quedará oscuro durante 6 minutos y 22 segundos.

Los investigadores afirman que la sombra de la Luna se moverá a 258 kilómetros por hora aproximadamente, y se extenderá a lo largo de 15 mil 227 kilómetros, cubriendo unos .5 millones de kilómetros cuadrados. Aunque desgraciadamente, el fenómeno no será visible en ningún punto del continente americano.

El eclipse "se mantendrá durante 6 minutos y 22 segundos. Será el eclipse solar más largo del siglo y de los más largos de la historia, solo superado por el ocurrido el 11 de julio de 1991”, indica la NASA.

