Revelan cuánta memoria RAM tendrán los iPhone 18 Pro

En días recientes han crecido los rumores sobre las posibles características y novedades del próximo iPhone 18 Pro. Aunque Apple no ha revelado detalles, se filtro información de cuánta memoria RAM tendrá el próximo modelo esperado por muchos.

La intriga de muchas personas de saber la memoria RAM que ofrecen los celulares iPhone incrementó desde el lanzamiento de Apple Intelligence, ya que se convirtió en uno de los requisitos para poder ejecutar sus funciones, i ncluyendo el disfrutar la nueva versión de Siri, que estará potenciada por Google Gemini.

Este dato se volvió tan relevante que incremento la curiosidad por saber cuánta memoria RAM tendrá el iPhone 18 Pro que Apple próximamente lanzará.

¿Cuánta memoria RAM tendrá el iPhone 18 Pro Max?

Los datos se dieron a conocer a través del analista Ming-Chi Kuo, quien público un reporte en el que afirma que todos los iPhone que Apple lanzará este 2026 estarán equipados con 12 GB de Ram. Esta característica incluye para los siguientes modelos:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone plegable

Sin embargo, es importante recordar que esto es un fuerte rumor y que aún se debe esperar al otoño 2026, cuando se presume sería el lanzamiento del iPhone 18 Pro, para conocer cuál es la postura de Apple respecto a cuánta memoria RAM tendrá este celular.

¿Cuándo sale a la venta el iPhone 18 Pro Max?

Apple no ha hecho ningún anuncio oficial, pero de acuerdo a los rumores se prevé que el iPhone 18 Pro podría salir a la venta en la primavera de 2027.

