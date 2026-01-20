Se acerca un gran paso para la rama aeroespacial, la misión Artemis II, el próximo viaje de la NASA a la Luna. No se trata de la primera misión de este tipo; sin embargo, hay nuevos objetivos en la mira que las y los tripulantes esperan concretar.

A continuación te decimos datos importantes que te podrían interesar del próximo viaje a la Luna.

Datos de la misión Artemis II de la NASA

La misión de este 2026 estará conformada por cuatro tripulantes:

Comandante: Reid Wiseman

Piloto: Victor Glover

Especialista de misión: Christina Koch

Especialista de misión: Jeremy Hansen

Cabe destacar, que se trata del primer viaje de una mujer a la Luna y será el sexto viaje de la NASA al satélite.

We are just weeks away from Artemis II, where we will send astronauts around the Moon—farther than any crew has traveled before.



The mission’s press kit is now available! Check it out: https://t.co/R3JaaG8lQU pic.twitter.com/uTdWqYzvJy— NASA (@NASA) January 16, 2026

Por otro lado, la NASA lanzó la iniciativa “Envía tu nombre con Artemis II”, impulsada por la agencia espacial norteamericana, que brinda a las personas la oportunidad de enviar su nombre a la misión a bordo de la nave Orión.

¿Cuándo será la misión Artemis II?

Se prevé que el próximo viaje sea la misión Artemis II, que, de acuerdo a la NASA, estaría programada a más tardar en abril 2026. Entre los objetivos principales de esta misión es poner a prueba nuevas tecnologías de exploración profunda y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

We're heading to the Moon.



The launch window opens as early as Feb. 6 for our crewed @NASAArtemis mission. Throughout the journey, we'll bring you live coverage on NASA+: https://t.co/XjTc1fTzOv pic.twitter.com/bkDAflxC8D— NASA (@NASA) January 19, 2026

¿Cuándo fue el último viaje a la Luna?

La misión Apolo 17 ha sido el último viaje a la Luna en la historia. El lanzamiento se realizó el 7 de diciembre de 1972. En comparación con misiones anteriores, los astronautas del Apolo 17 caminaron una mayor distancia mayor gracias al Rover Lunar; además, devolvieron la mayor cantidad de muestras de roca y suelo.

La tripulación estuvo conformada por Eugene A. Cernan; Harrison H. Schmitt y Ronald E. Evans. Los astronautas pasaron aproximadamente 75 horas en la Luna, en el valle Tauro-Littrow. Esta fue la tercera y última misión para explorar el satélite natural de la Tierra.

Con información de National Geographic.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AS