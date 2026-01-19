En los últimos días las redes sociales han sido invadidas de supuestos rumores sobre las características y novedades del próximo iPhone 18 Pro Max. A pesar de que Apple aún no ha revelado detalles, las especulaciones han cobrado fuerza y las personas no pueden esperar a conocer el diseño real de este modelo.

¿Cómo será el iPhone 18 Pro Max?

De acuerdo a los rumores, el iPhone 18 Pro Max tendrá el nuevo chip A20 Pro de Apple, sus principales ventajas son que al combinarse con el módem 5G de Apple, el celular podría ofrecer un mayor rendimiento general y una mayor duración de la batería.

Por otro lado, en cuanto al diseño, se espera que este nuevo modelo cuente con pantallas casi sin bordes, con el sistema de FaceID oculto bajo la pantalla, l o que, para la suerte de muchas y muchos, eliminaría la famosa Dynamic Island, que para algunas personas es una distracción.

Entre otras fuertes especulaciones se dice que Apple podría apostar por un diseño transparente, lo cual, además de hacerlo novedoso, permitiría ver todos los elementos que están dentro del teléfono.

Por último pero no menos importante, existe el fuerte rumor de una cámara de mejor calidad, ya que se dice que podría adoptar un nuevo sensor que permitiría obtener imágenes de mayor calidad, con más nitidez y otras posibilidades creativas para los amantes de la fotografía.

¿Cuándo sale el iPhone 18 Pro Max?

De acuerdo a los rumores se espera que el lanzamiento del nuevo iPhone sea el próximo mes de septiembre. El año pasado, la novedad fue la introducción del iPhone Air, un modelo cuyo diseño es más delgado; sin embargo, esto no le quito su gran capacidad, batería de larga duración y un chip que le aporta un rendimiento ideal.

