¿Cuál es el mejor Samsung para tomar fotos en 2026?

Desde que los teléfonos dejaron de ser solo para hacer llamadas y se volvieron dispositivos multifuncionales, la calidad de la cámara fotográfica se convirtió en una característica determinante a la hora de elegir uno u otro modelo: los usuarios la buscan y los fabricantes concentran buena parte de sus esfuerzos en este apartado.

Samsung, la empresa que en su momento lideró la carrera de los megapíxeles e innovó con características como el zoom óptico real y la aplicación de la inteligencia artificial en la fotografía, cuenta en su catálogo con grandes opciones para obtener fotografías de alta calidad. No obstante, hay un modelo que destaca por encima del resto: el Samsung Galaxy S25 Ultra.

El Samsung Galaxy S25 Ultra posee un avanzado sistema de cámaras potenciado por inteligencia artificial. Su sensor principal de 200 MP captura detalles incluso en condiciones de poca luz, lo que lo coloca por encima de otros modelos en términos de nitidez y rango dinámico.

Este dispositivo cuenta con una configuración cuádruple: cámara principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 50 MP —el de mayor resolución en un Samsung—, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y otro de 50 MP con zoom 5x. La cámara frontal de 12 MP mejora los selfies gracias al ProVisual Engine, ideal para condiciones de baja luz. Además, la IA optimiza las fotos nocturnas, los retratos y el zoom digital de hasta 100x con una pérdida mínima de calidad.

La inteligencia artificial y sensores de vanguardia difuminan la línea entre aficionados y profesionales. UNSPLASH/SALEM.

Teléfonos con buena cámara a menor precio

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un teléfono sobresaliente en prácticamente todos los apartados. No es menos de lo esperado si se considera que su precio puede rondar los 30 mil pesos en distribuidores autorizados, y es precisamente su costo su principal desventaja.

Las otras variantes de la serie, el S25 y el S25 Fe, también ofrecen cámaras de gran calidad, aunque sin llegar a ser el tope de línea.

En la gama media destaca el Galaxy A56 5G, que incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y un ultra gran angular, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una buena relación entre calidad y precio.