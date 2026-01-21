Samsung se prepara para uno de sus lanzamientos más esperados y que, a la vez, se perfila como uno de los más exitosos de 2026. El Samsung Galaxy S26 Ultra ha generado gran expectativa entre los seguidores de la marca, pues los rumores apuntan a que será un dispositivo altamente innovador. Sin embargo, su impacto no solo radica en sus posibles novedades, sino también en que su llegada provocará ajustes en los precios de otros equipos de la familia Galaxy.

Aunque la compañía aún no ha realizado un anuncio oficial, diversas filtraciones han revelado características del nuevo Galaxy S26 Ultra que lo posicionan como una de las apuestas más prometedoras de Samsung , con el potencial de competir incluso con modelos de mayor precio, como el iPhone.

En este contexto, el modelo anterior, el Samsung Galaxy S25 Ultra, también ha cobrado relevancia, ya que continúa siendo uno de los dispositivos más potentes y completos del mercado , pero ahora a un precio más accesible. A pesar de que dejará de ser el equipo más reciente de la marca, el S25 Ultra sigue siendo una opción atractiva para quienes buscan tecnología de alto nivel, durabilidad y gran rendimiento.

Entre sus principales características destaca su apartado fotográfico, con una cámara principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 12 MP con apertura f/2.2, especificaciones que no variarían de forma significativa en el Galaxy S26 Ultra.

Además, cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas protegida con Gorilla Glass Armor 2 y un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo que garantiza un desempeño fluido incluso en tareas exigentes. En el apartado energético, integra una batería de 5,000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W.

Estas prestaciones convierten al Galaxy S25 Ultra en un dispositivo vigente y avanzado, que no se verá opacado de inmediato por la llegada de su sucesor.

¿Cuánto costará el Samsung Galaxy S25 Ultra con la llegada del S26?

Aunque el Galaxy S26 Ultra aún no ha sido presentado de manera oficial, el mercado ya comienza a reflejar ajustes en los precios. Actualmente, el Samsung Galaxy S25 Ultra puede encontrarse en tiendas en línea como Amazon por alrededor de 21 mil 199 pesos mexicanos, una reducción considerable si se toma en cuenta que su precio de lanzamiento fue de 32 mil 999 pesos.

Cabe señalar que el costo final puede variar dependiendo del distribuidor y de la capacidad de almacenamiento elegida, ya que existen versiones que van desde los 256 GB hasta 1 TB.

La llegada del Samsung Galaxy S26 Ultra no solo marcará un nuevo paso en la evolución de la gama alta de la marca, sino que también representa una oportunidad para adquirir el Galaxy S25 Ultra a un precio más accesible. Gracias a su potencia, calidad fotográfica y diseño premium, este modelo sigue siendo una opción sólida para quienes buscan un smartphone de alto rendimiento sin pagar el costo de un lanzamiento reciente.

