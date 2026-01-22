Jueves, 22 de Enero 2026

Tres carreras que NO debes estudiar en el 2026, según la IA

Para la IA, estas son algunas carrerasrentabilidad, campo laboral o estabilidad si no transmutan. 

La IA apunta que estas carreras, si se cursan sin especialización, enfoque tecnológico o adaptación al mercado, suelen ser poco rentables en 2026. ESPECIAL

Las huellas agigantadas de la inteligencia artificial (IA) son un hecho indiscutible que, desde que inició el nuevo milenio, abandonaron el plano especulativo de la ficción y se encaramaron en nuestra realidad. 

En un mundo en crisis geopolítica, con grandes disparidades económicas, políticas frágiles y un aceleradísimo crecimiento tecnológico, pensar en una carrera académica rentable es, literalmente, la única de las alternativas. ¿Qué respondió la IA a esta interrogante? En esta nota te lo contamos. 

No se trata de mirar como inservibles a ciertas carreras (porque ninguna lo es), si no de reintegrar las singularidades actuales a materias que, por naturaleza, tienden a permanecer estáticas. Por lo tanto, estas son las carreras que para la IA presentan un alto riesgo de inactividad en 2026.

1. Carreras administrativas tradicionales

 Administración de Empresas, Gestión de Oficinas, Secretariado tradicional.

Estas carreras siguen existiendo, pero su valor de mercado ha caído considerablemente. Muchas de las tareas que antes justificaban estos perfiles (gestión de agendas, reportes, control de procesos, coordinación básica) hoy son realizadas por:

  • Software de automatización
  • ERPs con inteligencia artificial
  • Asistentes virtuales

Un administrador sin conocimientos en análisis de datos, automatización, finanzas avanzadas o tecnología compite contra sistemas que trabajan 24/7 y cuestan menos. Estas carreras solo son rentables si se combinan con habilidades digitales sólidas.

2. Carreras centradas en tareas repetitivas

Contabilidad, Archivística tradicional, Procesamiento de datos manual.

La automatización ha reducido drásticamente la demanda de perfiles cuyo valor se basa en:

  • Cargar datos
  • Clasificar información
  • Hacer cálculos estándar
  • Seguir procedimientos rígidos

La contabilidad, por ejemplo, no desaparece, pero el contador que solo sabe registrar operaciones está siendo reemplazado por software. En cambio, sobrevive y prospera quien se especializa en:

  • Auditoría estratégica
  • Fiscalidad compleja
  • Análisis financiero
  • Consultoría empresarial

Estudiar estas carreras sin una especialización avanzada conllevará a inestabilidad. 

3. Carreras creativas sin estrategia

Diseño gráfico tradicional, Comunicación social, Producción audiovisual básica.

La creatividad sigue siendo valiosa, pero el mercado está saturado y muchas tareas creativas iniciales ya pueden ser realizadas por IA (diseños simples, edición básica, copy genérico).

El problema no es estudiar algo creativo, sino hacerlo sin un enfoque estratégico, sin marca personal y sin habilidades como:

  • UX/UI
  • Branding avanzado
  • Marketing digital
  • Storytelling aplicado a negocios
  • Uso profesional de herramientas de IA

Para este año, la IA incide en los creativos hiperespecializados tendrán más campo de acción.

