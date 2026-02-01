Presentan declaración de ética y buenas prácticas del uso de IA

El pasado jueves 29 de enero se presentó la Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, realizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la inauguración del "Foro Inteligencia Artificial en la vida pública de México", en el Museo Nacional de Antropología.Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, explicó que, debido a que los desarrollos tecnológicos tienen un efecto directo en la vida, "nunca son socialmente neutros".La funcionaria señaló que, en el caso de la inteligencia artificial, si es bien orientada, "puede contribuir de manera decisiva al bienestar social, a la reducción de desigualdades y a la construcción de un país más justo, equitativo y sustentable".Ruiz añadió que el uso de la IA exige una "visión pública y marcos de gobernanza responsables", por lo que ambas dependencias gubernamentales crearon esta declaración, conformada por una serie de 10 principios, llamados Principios Chapultepec, que abarcan desde la responsabilidad humana en la toma de decisiones hasta la protección de datos.Detalló que estos lineamientos son de "carácter orientador y no pretenden agotar la discusión sobre el uso de la inteligencia artificial", sino "contribuir a un debate público e informado, plural y en constante construcción que permita acompañar el desarrollo de estas tecnologías con reflexión ética, responsabilidad social y visión de futuro".Los principios son los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS