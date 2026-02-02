La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) fijó nueva potencial fecha para el lanzamiento de la misión Artemis II: el domingo 8 de febrero .

Este lunes 2 de febrero, se tiene agendado cargar combustible para el próximo ensayo general de Artemis II en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida.

Durante los últimos días, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por la localidad: gerentes han evaluado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, y han decidido modificar el cronograma.

Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo general con lluvia; sin embargo, ajustar el cronograma de la prueba permitiría a la NASA tener éxito durante el ensayo, pues el pronóstico del tiempo esperado para este fin de semana podría afectar las condiciones del lanzamiento .

Los ensayos de la tripulación del Artemis II

Aunque la NASA esperará para fijar una fecha de lanzamiento hasta que los equipos hayan revisado el resultado del ensayo general, el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son fechas viables. Cualquier retraso adicional resultaría en un cambio de fecha.

La tripulación del Artemis II permanece en cuarentena en Houston. Los gerentes están evaluando el plazo para su llegada .

La apertura de una ventana de lanzamiento simulada durante el ensayo general con agua comienza este 2 de febrero. La NASA dijo que continuará evaluando las condiciones meteorológicas antes de la prueba .

Durante el frío actual, los ingenieros han mantenido la Orion, nave que será tripulada por las y los astronautas para la misión, alimentada y han configurado sus calentadores para las temperaturas más bajas. Las purgas, utilizadas para mantener las condiciones ambientales adecuadas para los elementos de la nave espacial y el cohete, incluyendo los faldones traseros del propulsor, también están configuradas para estas condiciones.

La NASA publicará actualizaciones en tiempo real en su blog sobre la prueba durante el repostaje (la reposición de provisiones, combustibles, etcétera).

