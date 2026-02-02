Revelan la innovación más impactante del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

A través del sitio web oficial de la empresa surcoreana Samsung, se dio a conocer uno de los componentes clave para los próximos Galaxy S26. Entre las acualizaciones que se implementaran se encuentra un sistema que permitirá personalizar a fondo el software One UI.

¿Cómo será el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Por otro lado, de acuerdo con información de 9to5Google, se confirmó otra característica destacada de este nuevo modelo: la privacy Screen o también conocida como “Pantalla de privacidad”.

Esta innovación indica el peso que Samsung le esta dando a la funcionalidad de la pantalla en los Galaxy S26.

¿Cómo será la pantalla de privacidad del Samsung Galaxy S26 Ultra?

Esta función será exclusiva del Galaxy S26 Ultra y empleará un nuevo componente de hardware con el fin de simular un protector de pantalla de privacidad.

El objetivo es ocultar el contenido a cualquier persona que mire la pantalla desde un ángulo lateral; de esta manera, se evita que otras personas a corta distancia puedan ver el contenido del dispositivo.

La intención es que sin importar el ángulo desde el que se mire, la pantalla del próximo Galaxy S26 Ultra se va oscureciendo hasta convertirse casi en un espejo que refleja el entorno.

¿Cuándo sale el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Todavía no hay una fecha confirmada; sin embargo, los rumores indican que el Samsung Galaxy S26 Ultra podría salir a finales de febrero de 2026. Después su llegada a México podría ser a inicios de marzo, dependiendo de la disponibilidad y distribución oficial.

Las demostraciones previas del Samsung Galaxy S26 han demostrado que es una tecnología innovadora y el modelo promete impresionar al público.

AS