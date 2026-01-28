Miércoles, 28 de Enero 2026

¿Cuál es el mejor modelo de Google Pixel para tomar fotos en 2026?

En este 2026 los samartphones son una de las mejores opciónes para tomar fotos 

Este modelo Google Pixel usa modelos Gemini para sugerir formas de mejorar las fotos. UNSPLASH / AMANZ

En la actualidad los smartphones pueden brindar la mejor calidad en fotografía, ya que los fabricantes invierten en sensores avanzados, algoritmos inteligentes y ópticas innovadoras que ofrecen imágenes nítidas, colores realistas y un rendimiento excelente incluso en condiciones difíciles. 

Los mejores smartphones para fotos y videos

Los smartphones que destacan en este 2026, por la calidad que ofrecen para fotos y videos son: 

  • Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Opp Find X8 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra

Cabe destacar que una de las empresas que también ha innovado en los modelos de celulares con mejor cámara es Google; con sus modelos Pixel; a continuación, te revelamos cuál de estos celulares sería una buena opción en cuanto a la calidad de imágenes y videos. 

¿Cuál es el mejor Google Pixel para fotos?

El Pixel 10 Pro de Google ofrece una gran calidad en la cámara. Entre sus principales características se encuentra  el primer teleobjetivo 5x con enfoque automático rápido, calidad óptica 10x y zoom de hasta 20x con Super Res Zoom, que permiten tomar fotos desde lejos con mayor facilidad y puede perfeccionar de forma inteligente los detalles más complejos

La función Guía fotográfica usa modelos Gemini para sugerir formas de mejorar las fotos; es especialmente funcional para las personas que están iniciando en el mundo de la fotografía, ya que enseña los conceptos básicos para tomar fotos. 

Este modelo se trata de un importante avance en la IA generativa. A pesar de que es un poco más complicado de usar que el iPhone, se trata de un celular completo en cuanto la gestión del color y el balance de blancos. 

