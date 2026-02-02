Alineación de planetas 2026: ¿Cuándo y cómo verla desde México?

Con el inicio de febrero también se aproxima uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: una alineación de seis planetas que podrá apreciarse desde distintos puntos de México.Este evento, conocido popularmente como “desfile planetario”, se desarrollará a lo largo de la última semana del mes y tendrá su momento de mayor visibilidad el 28 de febrero, según datos del sitio especializado en astronomía Star Walk.En la alineación participarán Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, únicamente los cuatro primeros podrán observarse sin ayuda óptica, mientras que para distinguir a Urano y Neptuno será necesario recurrir a binoculares o a un telescopio de baja potencia.La alineación planetaria del 28 de febrero podrá comenzar a verse por la tarde, aproximadamente una hora después de la puesta del sol.Para disfrutar mejor del fenómeno, Star Walk recomienda buscar un lugar con cielo oscuro, poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, sin edificios o árboles altos que obstruyan la vista.También es importante aprender a diferenciar entre estrellas y planetas, ya que estos últimos emiten una luz más constante y apenas titilan. Venus y Júpiter suelen ser los puntos más brillantes del cielo, por lo que pueden servir como referencia para identificar la alineación.Otros consejos prácticos incluyen:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP