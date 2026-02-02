Alineación de planetas 2026: ¿Cuándo y cómo verla desde México?

Con el inicio de febrero también se aproxima uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: una alineación de seis planetas que podrá apreciarse desde distintos puntos de México.

Este evento, conocido popularmente como “desfile planetario”, se desarrollará a lo largo de la última semana del mes y tendrá su momento de mayor visibilidad el 28 de febrero , según datos del sitio especializado en astronomía Star Walk.

En la alineación participarán Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, únicamente los cuatro primeros podrán observarse sin ayuda óptica, mientras que para distinguir a Urano y Neptuno será necesario recurrir a binoculares o a un telescopio de baja potencia.

Consejos para observar la alineación de seis planetas

La alineación planetaria del 28 de febrero podrá comenzar a verse por la tarde, aproximadamente una hora después de la puesta del sol.

Para disfrutar mejor del fenómeno, Star Walk recomienda buscar un lugar con cielo oscuro, poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, sin edificios o árboles altos que obstruyan la vista.

También es importante aprender a diferenciar entre estrellas y planetas, ya que estos últimos emiten una luz más constante y apenas titilan. Venus y Júpiter suelen ser los puntos más brillantes del cielo, por lo que pueden servir como referencia para identificar la alineación.

Otros consejos prácticos incluyen:

Utilizar binoculares o telescopios para apreciar mejor los astros.

Apoyarse en aplicaciones de astronomía que permiten identificar planetas al apuntar la cámara hacia el cielo.

Evitar el contacto con luces brillantes, como dispositivos electrónicos, al menos 20 minutos antes de observar el fenómeno, para que la vista se adapte a la oscuridad.

Si se acude a un lugar remoto o se planea acampar, llevar lámparas portátiles, farolillos de luz roja, alimentos, bebidas y ropa adecuada.

Consultar el pronóstico del clima en la ciudad o zona donde se planea observar el evento.

