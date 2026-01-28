Joven mexicano llevará proyecto científico a Tailandia

Un joven mexicano de tan solo 15 años de edad demostró que el talento y perseverancia no conocen fronteras y pueden llevarnos tan lejos como nos lo propongamos. Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez, a su corta edad, logró representar a México en la Asia Pacific Conference of Young Scientists 2026, que se celebrará en Tailandia.

Tadeo obtuvo una acreditación internacional gracias a "EcoCaps", un proyecto que busca ayudar a las comunidades rurales ante problemáticas cotidianas como la escasez de agua, la degradación del suelo y la falta de tecnologías accesibles, a través de la ciencia y del aprovechamiento del nopal como recurso local para enfrentar estos desafíos.

El reconocimiento le fue entregado el pasado 5 de diciembre durante la ExpoCiencias Nacional, realizada en Tampico, Tamaulipas, uno de los encuentros científicos estudiantiles más importantes del país, donde participaron proyectos de las 32 entidades federativas.

"EcoCaps", un proyecto sostenible para las comunidades rurales

Todo inició en un concurso llamado SeConciencia, organizado por el Departamento de Secundarias Generales de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).

La primera vez que presentó su proyecto fue en la etapa intramuros de su secundaria, acompañado por su asesora, la profesora Ericka Jazmín Arámbul, quien fue clave en el desarrollo inicial de la propuesta. Aquella presentación no solo le permitió recibir retroalimentación directa de los jueces, sino que marcó el inicio formal del proyecto.

EcoCaps avanzó primero a la fase de zona y posteriormente a la etapa estatal, donde comenzó a competir representando no solo a su escuela, sino a toda una región.

Más adelante, el proyecto participó en el Encuentro de Pandillas Científicas del Estado de Nayarit, donde obtuvo el mejor puntaje a nivel estatal, resultado que le dio el pase directo a ExpoCiencias Nacional 2025.

"Cada etapa implicó volver a empezar, subir el nivel, aceptar críticas y mejorar. Este proceso me enseñó disciplina, resiliencia y la importancia de la mejora constante", afirmó Tadeo.

De cara a su participación en Asia, Tadeo aseguró que sus expectativas son "amplias y realistas", consciente de que competirá con jóvenes científicos de alto nivel provenientes de distintos países.

"Sé que enfrentaré proyectos muy avanzados; sin embargo, EcoCaps nace de una realidad social concreta que afecta a millones de personas", señaló.

Los retos que enfrentará para llevar su proyecto a Tailandia

A pesar de que el joven ha alcanzado un importante logro al obtener esta oportunidad, el viaje a Tailandia aún representa un reto.

Tadeo explicó que el principal desafío será comunicar, en un contexto internacional, las condiciones que enfrentan las comunidades rurales mexicanas.

"Mi reto será transmitir no solo datos científicos, sino la realidad que viven muchas comunidades: la falta de agua, los suelos degradados y el acceso limitado a tecnologías accesibles".

Por otro lado, el costo estimado es de 70 mil pesos por persona, por lo que la comunidad escolar ha comenzado a organizar actividades para recaudar fondos.

De acuerdo con Ricardo Arturo González, director de la secundaria "Leyes de Reforma, actualmente realizan rifas y funciones de cine los fines de semana para apoyar a Tadeo y a su asesora.

¿Quién es Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez?

Egresado de la Escuela Secundaria General "Leyes de Reforma", Tadeo creció vinculado a la comunidad de El Valle de la Urraca, donde nació su conocimiento comunitario, el cual lo inspiró para llevar a cabo "EcoCaps", un proyecto que tiene commo base el nopal. Esto demuestra que el joven cuenta con bases sólidas para poner a prueba su iniciativa, sustentada no solo en la experiencia, sino también en la teoría.

La admiración y respeto del joven investigador por los saberes tradicionales y las comunidades rurales lo han llevado a buscar demostrar que, con ciencia e innovación, se puede llegar a solucionar problemáticas actuales.

"Cada vez hay menos agua, suelos más secos y herramientas muy costosas. Ver cómo una cosecha se pierde fue lo que me hizo preguntarme si existía otra forma de hacer las cosas", dijo Tadeo. Asimismo, enfatizó que por esta razón muchas cosechas se pierden no por falta de conocimiento, sino por condiciones cada vez más adversas.

En el ámbito académico, Tadeo destaca por la acreditación internacional que valida su proyecto bajo estándares nacionales e internacionales, confirmando su rigor científico.

Por otro lado, en lo personal, para Tadeo el reconocimiento reafirma que el trabajo constante puede transformar una idea en un proyecto con impacto real.

"Me impulsa a seguir soñando en grande, sin perder mis valores ni mis raíces, y a demostrar que los jóvenes mexicanos podemos competir a nivel internacional".

Sin embargo, participar en un foro de esta magnitud, dijo, también implica una responsabilidad social, ya que no solo presentará su proyecto, sino el esfuerzo de toda su comunidad educativa.

"Cada presentación es una oportunidad para mostrar que desde México se pueden construir propuestas de nivel internacional".



AS