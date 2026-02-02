Bad Bunny no cantó en los premios Grammy 2026 por esta razón

Bad Bunny, el talentoso y galardonado reggeaetonero puertoriqueño, tuvo una presencia icónica e incómoda durante la gala de los Grammys 2026 el pasado 1 de febrero. El cantante se encuentra en el ojo público, no precisamente por su producción musical, sino por la postura política que ha tomado en favor de los migrantes en Estados Unidos y por las acciones violentas el ICE .

Durante la gala de premios, algunos fanáticos esperaban que el puertoriqueño entonara alguno de sus más grandes y actuales éxitos, pero este momento nuca llegó; sin embargo, el cantante sí "cantó" algunas protestas en contra de la Administración de Donald Trump tras recoger el premio a mejor álbum de música urbana: " Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE ", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", agregó en un poderoso discurso en el que llamó a hacer frente al odio que polariza cada vez más la sociedad.

Bad Bunny había dejado entrever sus intenciones durante la gala en una conversación previa con Trevor Noah, el conductor de los Grammys, otro de los grandes protagonistas de la noche por sus ácidos comentarios sobre la situación del país.

"Benito, si las cosas se siguen poniendo mal en EU, ¿puedo ir a vivir contigo a Puerto Rico?", espetó el presentador estadounidense, a lo que Bad Bunny respondió: "Trevor, tengo malas noticias para ti, Puerto Rico es parte de EU". "No se lo digas a esta gente (en referencia al Gobierno de EU)", agregó el comediante, provocando la risa del público.

¿Por qué Bad Bunny no cantó?

Trevor, que ya anunció que éste sería su último año al frente de los Grammy, buscó un par de veces a Bad Bunny durante la gala con el objetivo de que cantara alguno de sus temas. " No puedo, Trevor, lo tengo prohibido ", decía el artista ante la insistencia del presentador, quien reveló que el puertoriqueño no podía cantar debido a un contrato que firmó, el cual le prohíbe dar algún tipo de presentación antes del Super Bowl, evento deportivo que se realizará el próximo 8 de febrero.

Pese a estas condicones legales, el comediante finalmente logró arrancarle unos versos de "DeBí TiRaR mÁs FoToS", en lo que se interpretó como una muestra de desafío en favor del español en Estados Unidos .

