UNAM: Síndrome del arca de Noé, el trastorno psicológico que alerta en México

El incremento en la tenencia de animales de compañía en México ha puesto la atención sobre un trastorno psicológico poco común que comienza a generar preocupación entre especialistas: el síndrome del arca de Noé, caracterizado por la acumulación excesiva de mascotas sin la capacidad real de brindarles los cuidados necesarios.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se estima que alrededor del 1% de la población mundial padece este síndrome, el cual se presenta con mayor frecuencia en personas adultas mayores.

Quienes lo desarrollan suelen perder la noción de sus límites, lo que provoca que no cuenten con el espacio ni los recursos suficientes para atender adecuadamente a los animales bajo su resguardo, además de negar la falta de asistencia aun cuando la situación se vuelve insostenible.

El nombre del trastorno hace referencia al pasaje bíblico de Noé, quien construyó un arca para salvar a animales de todas las especies durante el diluvio universal. Sin embargo, en la vida real, la acumulación desmedida puede traer consecuencias graves tanto para las personas como para los propios animales.

Según los especialistas de la UNAM, Hugo Sánchez Castillo, profesor de la Facultad de Psicología, y la etóloga Claudia Edwards Patiño, este síndrome suele presentarse en personas que atraviesan situaciones de abandono, soledad o depresión, quienes sustituyen sus vínculos afectivos con la compañía de mascotas.

“Muchos casos están relacionados con el síndrome del nido vacío: los hijos se van, fallece la pareja y la persona queda sola en un espacio grande. Entonces, los animales aparecen como una fuente de afecto y compañía, pero la acumulación se vuelve patológica”, explicaron los expertos.

Las consecuencias de esta acumulación excesiva pueden ser severas. De acuerdo con los especialistas, el hacinamiento de los animales, la falta de higiene y la exposición constante a heces y orina derivan en enfermedades e incluso la muerte de las mascotas.

“Cuando hacemos rescates tenemos que usar mascarillas, porque los niveles de amoníaco son tan altos que dañan las mucosas de ojos y nariz. Los propios animales padecen irritaciones y enfermedades derivadas de estas condiciones insalubres”, señaló la experta.

En cuanto al tratamiento, Sánchez Castillo indicó que la terapia psicológica es la primera herramienta para atender el trastorno y mejorar el bienestar del paciente. En los casos más graves, se puede requerir apoyo farmacológico mediante antidepresivos o ansiolíticos.

Finalmente, los especialistas subrayaron que el apoyo familiar es clave en el proceso de recuperación, ya que el rechazo social y el aislamiento suelen agravar la patología, dificultando que la persona reconozca el problema y acepte ayuda.

