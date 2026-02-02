Cristiano Ronaldo: este es el motivo por el que no jugó hoy con Al Nassr

Cristiano Ronaldo decidió no jugar en el partido de hoy contra el Al Riyadh a modo de protesta contra la administración del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita , según declaró un medio portugués.

El delantero portugués no jugó el partido de este lunes en la liga saudí sin importar su carrera frenética por llegar a los mil goles, y ni siquiera formó parte de la relación de inscritos en la convocatoria para el encuentro.

Esta actitud respondió a una supuesta protesta por la gestión desigual de su club, al que llegó hace tres años, por parte del organismo financiero, "especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo", entre ellos el Al Hilal .

Un fondo desigual despertó el descontento del CR7

El astro luso no estuvo ni en el banquillo en el duelo que se disputó hoy en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd Stadium, de Riad, según la relación de jugadores facilitada por la propia competición.

Cabe decir que otros futbolistas de renombre, como Íñigo Martínez, Sadio Mané o Joao Félix, sí estuvieron dentro del once del Al Nassr dirigido por el técnico Jorge Jesús. Al parecer, CR7 se encuentra solo en este malestar .

El partido salió bien pese a la importante ausencia

Pese a que Cristiano Ronaldo decidió no jugar este lunes, el Al Nassr derrotó 0-1 al Al Riyadh en la Jornada 18 del torneo Saudi Pro League. Estos dos conjuntos mantienen una lucha frenética por el liderato de la tabla.

El Al Nassr encontró la forma de hacer daño en los pies de Sadio Mané, exjugador del Liverpool , quien recibió un buen pase dentro del área y sin dejar caer el esférico, posicionó la diana que otorgó el gane en esta Fecha en el minuto 40'. Fue suficiente para que los visitantes se llevaran un triunfo fundamental en sus aspiraciones de pelear por el título.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF