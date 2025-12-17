Tras el estreno de la temporada final de “And Just Like That”, secuela de la emblemática serie Sex and the City, 2025 marcó la despedida oficial de Sarah Jessica Parker, personaje de Carrie Bradshaw, uno de los rostros más influyentes de la cultura pop contemporánea.

Con ello parecía cerrarse definitivamente una era marcada por historias urbanas, moda y una visión muy particular de Nueva York.

Sin embargo, el adiós fue breve. De manera inesperada, Google trajo de vuelta al icónico personaje con motivo de la temporada navideña, convirtiéndolo en el rostro de un clip promocional de Google Shopping, una de las herramientas más innovadoras de la compañía impulsadas por inteligencia artificial.

Google Shopping propone una experiencia de compra personalizada en la que los usuarios pueden comparar precios en la red y visualizar cómo lucen distintos artículos al cargar una fotografía propia, gracias a la integración de IA. La herramienta busca transformar la forma en que las personas eligen ropa y accesorios, combinando tecnología, practicidad y estilo.

En el video, Sarah Jessica Parker retoma a Carrie Bradshaw con su inconfundible melena rubia y vuelve a caminar por las calles de Nueva York en tacones altos, narrando con su característico tono los detalles que hacen especial la ciudad durante las fiestas decembrinas y su pasión por las compras navideñas.

El momento clave del clip ocurre cuando el personaje solicita una recomendación a la herramienta mediante un prompt preciso: “ Estoy buscando un conjunto con el clásico aire navideño de Nueva York, perfecto para la fiesta de una amiga en el centro ”. A partir de esa indicación, Google Shopping despliega diversas sugerencias acordes al estilo de Carrie.

LEE : Alesana anuncia fecha en Guadalajara para febrero

Considerada por muchos como un referente indiscutible de la moda, Carrie Bradshaw ha dejado una huella profunda en la industria a lo largo de sus distintas etapas televisivas. Por ello, resulta especialmente llamativo verla ahora interactuando con un dispositivo móvil para elegir un vestido y, mediante inteligencia artificial, observar cómo luce el atuendo en su propia imagen, en una fusión entre nostalgia pop y tecnología de vanguardia.

TG