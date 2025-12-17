¿El frío afecta el rendimiento de la gasolina en tu auto?

El clima frío es una parte importante durante los últimos meses del año, puede cambiar la dinámica general de las actividades cotidianas, incluyendo las de los conductores de autos, ya que, seguramente has notado que cuando comienza a disminuir la temperatura, el ahorro de la gasolina reduce significativamente.

La economía del combustible es menor gracias a las bajas temperaturas, de acuerdo con el U.S. Department of Energy, se espera que los autos de gasolina convencionales sufran una pérdida de ahorro de combustible de entre el 10% y el 20% en la conducción urbana y una pérdida de entre el 15% y el 33% en viajes cortos.

¿Por qué el frío perjudica el consumo de combustible?

Existen diversos factores que provocan que el rendimiento de la gasolina de los autos no sea el mismo ante el frío a comparación de temperaturas más cálidas, según el U.S. Department of Energy estos son algunos.

El aire más frío es más denso, lo que aumenta la resistencia aerodinámica de un vehículo, especialmente a velocidades de autopista.

La presión de los neumáticos disminuye en temperaturas más frías, aumentando la resistencia a la rodadura.

Un motor tarda más en alcanzar su temperatura más eficiente en consumo de combustible, lo cual afecta más a los viajes más cortos, ya que un vehículo realiza un viaje más corto a temperaturas más bajas a las adecuadas.

El rendimiento de la batería disminuye en climas fríos, lo que dificulta que el alternador mantenga la batería cargada.

Finalmente, la fricción del motor y la transmisión aumenta en temperaturas frías.

Las condiciones del camino también son importantes para que la economía del combustible de los autos sea menor, por ejemplo, en lugares donde los caminos están cubiertos de nieve, el agarre del neumático disminuye en la carretera, desperdiciando energía que afecta directamente a la gasolina.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV