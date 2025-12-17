NASA confirma haber terminado el telescopio que cambiará para siempre la astronomía

La NASA confirmó recientemente que terminó el ensamblaje del telescopio espacial "Nancy Grace Roman" o "Roman", inicialmente llamado telescopio de Sondeo Infrarrojo de Campo Amplio, el cual tiene como misión resolver cuestiones esenciales en las áreas de energía oscura, exoplanetas y astrofísica.

El telescopio espacial fue bautizado con el nombre de la primera astrónoma principal de la NASA, Nancy Grace Roman, también conocida como la “madre del Telescopio Espacial Hubble”, se inició su desarrollo el 17 de febrero de 2016, comenzando a construirse en 2019.

¿Qué hacen único al telescopio espacial?

Este instrumento astronómico tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del telescopio Hubble, pudiendo medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil. Observará desde un punto estratégico a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol.

También podrá observar miles de vacíos cósmicos recién descubiertos, bloquear la luz estelar para observar directamente exoplanetas y discos de formación planetaria, completar un censo estadístico de los sistemas planetarios de nuestra galaxia y resolver cuestiones esenciales en las áreas de energía oscura, exoplaneta.

Además de que se estudiará la astrofísica infrarroja mediante mapeos de campo amplio sin precedentes, buscando desentrañar la expansión del universo, descubrir miles de nuevos mundos y estudiar fenómenos cósmicos como los agujeros negros y el medio interestelar.

NASA

En pocas palabras nos ayudará a resolver algunos de los misterios más profundos de la astrofísica, como cómo ha evolucionado el universo, su destino final y si estamos solos o no.

Su lanzamiento se prevé para mayo de 2027.

KR