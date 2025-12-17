NASA confirma cuál será el primer eclipse del 2026: se verá en 2 continentes

La NASA ha confirmado la fecha del primer eclipse del 2026. Un fenómeno astronómico que dará la bienvenida a este nuevo año y promete no decepcionar a los seguidores de la astronomía.El primer eclipse se producirá el 17 de febrero y será un eclipse anular de Sol; lo cual quiere decir que la Luna pasará entre el Sol y la Tierra. Tiene lugar en Luna Nueva y es recomendable que los espectadores utilicen protección ocular al ver el cielo durante este momento.De acuerdo a la página Time and Date, este fenómeno será visible en la Antártida, África, Sudamérica, Océano Pacifico, Océano Atlántico y el Océano Índico.Un eclipse ocurre cuando un planeta o Luna se interpone en el camino del Sol. Existen dos tipos: el solar y el lunar. De acuerdo a la página oficial de la NASA, el 2026 será escenario de majestuosos eventos astronómicos. Varios eclipses adornarán los cielos y podrán apreciarse en diferentes lugares del planeta. A continuación, te decimos cuáles son y en qué día se podrán ver. El último eclipse de 2026 tendrá lugar entre la noche del 27 y el 28 de agosto. Se trata de un eclipse parcial, donde la Tierra tapará solo una parte de la luz del Sol. Este se podrá ver desde España, el este del Pacífico, América y una parte de África. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS