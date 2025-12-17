NASA confirma cuál será el primer eclipse del 2026: se verá en 2 continentes

La NASA ha confirmado la fecha del primer eclipse del 2026. Un fenómeno astronómico que dará la bienvenida a este nuevo año y promete no decepcionar a los seguidores de la astronomía.

¿Cuándo será el primer eclipse de 2026?

El primer eclipse se producirá el 17 de febrero y será un eclipse anular de Sol; lo cual quiere decir que la Luna pasará entre el Sol y la Tierra. Tiene lugar en Luna Nueva y es recomendable que los espectadores utilicen protección ocular al ver el cielo durante este momento.

De acuerdo a la página Time and Date, este fenómeno será visible en la Antártida, África, Sudamérica, Océano Pacifico, Océano Atlántico y el Océano Índico.

Un eclipse ocurre cuando un planeta o Luna se interpone en el camino del Sol. Existen dos tipos: el solar y el lunar.

¿Cuáles son los eclipses que habrá en 2026?

De acuerdo a la página oficial de la NASA, el 2026 será escenario de majestuosos eventos astronómicos. Varios eclipses adornarán los cielos y podrán apreciarse en diferentes lugares del planeta. A continuación, te decimos cuáles son y en qué día se podrán ver.

Eclipse total de Sol- 12 de agosto de 2026

Eclipse total lunar- 3 de marzo de 2026

Eclipse parcial lunar- 27- 28 de agosto de 2026

¿Cuándo será el último eclipse de 2026?

El último eclipse de 2026 tendrá lugar entre la noche del 27 y el 28 de agosto. Se trata de un eclipse parcial, donde la Tierra tapará solo una parte de la luz del Sol. Este se podrá ver desde España, el este del Pacífico, América y una parte de África.

