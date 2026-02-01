Meta y YouTube, en juicio por acusaciones de adicción juvenil

Los gigantes tecnológicos, Meta y YouTube, serán sometidos a un juicio histórico en su tipo luego de que se les interpusiera una demanda en California por, supuestamente, alimentar una crisis de adicción juvenil .

El juicio tendrá lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense. El proceso arrancó este martes con el inicio de la selección de un jurado.

Adicción tecnológica

El Gobierno de México define al internet como una herramienta tecnológica que nos permite comunicarnos, informarnos, innovar y crear; sin embargo, también la destaca como un medio muy adictivo y señala cuatro señales para detectar esta nueva afección psíquica:

Pérdida de control

Fuerte dependencia psicológica

Interferencia grave en la vida cotidiana

Pérdida de interés por otras actividades gratificantes

Asimismo, declaró que las redes sociales se han convertido en los nuevos canales de comunicación humana. Las más usadas en el país son:

Facebook

X

Instagram

WhatsApp

YouTube

Twitch

Tinder

No obstante, el uso excesivo de estos espacios virtuales puede ser perjudicial; afectan la salud mental, el rendimiento académico y/o las relaciones con familiares y amigos. La población más vulnerable son los jóvenes, recalcó la información oficial.

Esta información no dista mucho de lo que viven las y los jóvenes actualmente a nivel global. Es por este problema creciente que un habitante de Estados Unidos han decidido actuar contra los gigantes Meta y YouTube .

El alegato legal

La demanda fue interpuesta por una joven de 19 años, quien afirmó haberse vuelto adicta a las plataformas de las empresas debido a su diseño atractivo, según la demanda a la que tuvo acceso CNN .

La demanda incluía a las aplicaciones Instagram y Snapchat, que lograron llegar a un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta denuncia es una de las varias que forman parte de un litigio abierto contra estas empresas, el cual abarca más de mil 500 casos en los que se alegan lesiones personales debido al uso excesivo de las plataformas.

A ello se suma una investigación que abrió el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, contra TikTok a un grupo empresarial alineado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Nuestra oficina ha recibido informes (y casos confirmados de forma independiente) de contenido suprimido crítico del presidente Trump y está pidiendo al Departamento de Justicia de California que determine si viola la ley de California", informó el despacho del gobernador en X.

