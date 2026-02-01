¿A partir de qué edad es recomendable que los adolescentes usen las redes sociales?

El acceso de niños y adolescentes a las redes sociales ocurre cada vez a edades más tempranas, una tendencia que genera preocupación entre padres, educadores y especialistas en salud, mientras algunas familias optan por permitir su uso desde la infancia, estudios recientes y expertos advierten que la exposición temprana a estas plataformas podría tener consecuencias en el desarrollo cognitivo y emocional.

Investigaciones científicas han comenzado a aportar datos concretos al debate; un estudio publicado en 2025 en el “Journal of the American Medical Association” analizó el impacto del uso de redes sociales en más de 6 mil niños en Estados Unidos y encontró una asociación entre el uso de estas plataformas antes de los 13 años y un menor desempeño en habilidades como memoria, lectura y lenguaje, incluso cuando el tiempo de exposición era de solo una hora diaria.

El análisis, liderado por el doctor Jason Nagata, de la Universidad de California en San Francisco, sugiere que el cerebro en las primeras etapas de la adolescencia es especialmente sensible a la sobreestimulación digital.

De acuerdo con los investigadores, el tiempo dedicado a redes sociales puede desplazar actividades esenciales como la lectura y las tareas escolares, lo que impacta en el rendimiento académico y el desarrollo intelectual.

Unsplash.

La edad recomendable para que los adolescentes usen las redes sociales

Aunque los especialistas aclaran que no se trata de una relación causal directa, los resultados fortalecen la recomendación de limitar el uso de redes sociales en menores de 13 años, tanto en el hogar como en el entorno escolar, es decir la edad recomendable para hacer uso de un teléfono inteligente es después de los 14 años.

En la misma línea, el psicólogo especializado en adolescencia Alejandro Schujman señaló recientemente que la masificación de los teléfonos inteligentes y las redes sociales desde la última década transformó la infancia y fragmentó la capacidad de atención de los jóvenes.

Te recomendamos: Filtran cuándo será el primer Nintendo Direct de 2026

Basándose en el libro “La generación ansiosa", del psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, recordó que el autor sugiere no entregar smartphones antes de los 14 años ni habilitar redes sociales antes de los 16, debido a su vínculo con la adicción y los trastornos del sueño.

Desde el ámbito de la salud infantil, la pediatra Silvina Pedrouzo, especialista en el impacto de las tecnologías en niños y adolescentes y presidenta de la Subcomisión de TICs de la Sociedad Argentina de Pediatría, subrayó la necesidad de una participación activa de los adultos, afirmó que los menores no cuentan con la madurez suficiente para autorregular su consumo digital y recomendó establecer límites claros, promover actividades fuera de línea y mantener un diálogo abierto sobre los riesgos del entorno digital, con supervisión del tiempo y los contenidos.

NA