Los avances en computación cuántica, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y su implantación en aplicaciones como la robótica, junto a innovaciones biotecnológicas como la fermentación de precisión y las proteínas alternativas, marcarán las principales tendencias tecnológicas a lo largo de 2026, según las previsiones de Eurecat Latam.

Este centro tecnológico con sede en Santiago de Chile ha destacado, en un comunicado, que la creciente automatización impulsada por la IA dará lugar a una robótica más cognitiva, así como al desarrollo de la denominada inteligencia artificial física, conectada directamente con el mundo real.

En opinión del director científico del Área Industrial de Eurecat Latam, Ricard Jiménez, los modelos de IA generativa "ya han consumido prácticamente toda la información de internet para su entrenamiento", de forma que se espera que "las siguientes rondas de datos para que continúe aprendiendo procedan del mundo real" .

Asimismo, se esperan progresos en computación cuántica, con pruebas piloto y casos de uso en sectores como el farmacéutico, las finanzas y la logística, mientras que también se vaticina una transición hacia sistemas de criptografía poscuántica -orientada a proteger frente a los ataques de los futuros superordenadores cuánticos-.

En materia de sostenibilidad, una de las tendencias llegará de la mano de las denominadas tecnologías termoquímicas, como la pirólisis o la gasificación de residuos, que permiten obtener "productos de alto valor mayor como biocombustibles o biomateriales, contribuyendo a impulsar la economía circular y la descarbonización ", explica la directora científica del Área de Sostenibilidad de Eurecat, Irene Jubany.

Eurecat Latam apunta a la biotecnología como otro de los ejes destacados este año , con avances que buscarán abrir nuevas oportunidades de innovación que integren sostenibilidad, digitalización y producción de alimentos.

La combinación de la tecnología alimentaria junto con las tecnologías ómicas -herramientas de análisis molecular- y la IA, promoverán el desarrollo de ingredientes y alimentos finales "más seguros, escalables y con perfiles nutricionales más adecuados", según recoge el comunicado, gracias a la automatización de procesos como la fermentación apoyados por nuevas herramientas genómicas.

Además, en el ámbito de la biomedicina y la salud, Eurecat Latam prevé el desarrollo de nuevas aplicaciones para el diagnóstico y el abordaje de enfermedades.

AL