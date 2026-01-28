El pasado 9 de enero, pese a que se dio a conocer que Jalisco había quedado fuera del plan de expansión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno estatal declaró que la Presidenta Claudia Sheinbaum vendrá a finales de febrero próximo a arrancar la construcción de una planta de ciclo combinado. Sin embargo, la Mandataria desmintió ambas afirmaciones .

Desde Palacio Nacional, a la Jefa del ejecutivo se le solicitó que diera más información sobre la construcción liderada por la CFE en Jalisco y sobre su visita al estado. Sheinbaum dijo que no tenía ninguna visita agendada en el estado del occidente de México y también negó que se fuera a llevar a cabo la edificación de una planta de ciclo combinado en la entidad.

La Mandataria mostró una gráfica donde detalló los planes de la comisión de energía eléctrica para 2026. Jalisco no está contemplado.

Jalisco no está contemplado en la agenda de la CFE para 2026. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Jalisco quedó fuera del plan eléctrico

A inicios de 2025 se había contemplado la construcción de una nueva central de ciclo combinado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con capacidad para generar 934 megawatts, misma que fue cancelada desde diciembre pasado.

Expertos coinciden en que la cancelación del proyecto no responde únicamente a factores ambientales o políticos, sino a un problema más profundo: la falta de infraestructura para generar y, sobre todo, transmitir energía eléctrica en la entidad.

Sin embargo, el pasado 9 de enero, el Gobierno local informó que la obra se llevaría a cabo y podría ubicarse en el Centro Logístico de Acatlán de Juárez bajo una inversión mixta con la CFE.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), se habría reunido con funcionarios de Jalisco para dialogar sobre los proyectos estratégicos para la entidad, precisamente, en temas de generación de energía.

" [...] estamos dando seguimiento a proyectos de energía que fortalezcan la soberanía y justicia energética para las y los jaliscienses ", afirmó González Escobar a través de sus redes sociales oficiales.

Los proyectos previstos por el Gobierno de Jalisco, según datos presentados, brindarían una capacidad de cobertura de dos mil 390.5 gigavatios por hora (GWh) que complementarían la oferta de la CFE, pero luego de las declaraciones de la Presidenta, resta esperar a que se concrete el diálogo entre ambos gobiernos para que se llegue a un acuerdo que beneficie a las y los jaliscienses y clarifique el asunto de energía eléctrica en el estado .

